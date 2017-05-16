Бангкок, 16 мая, 2017, 20:12 — ИА Регнум. Полиция Таиланда обнаружила 2 млн 200 тыс. таблеток метамфетамина в бетономешалке, 16 мая сообщает Bangkok Post.

Бетономешалка

Бетономешалка направлялась из северной провинции Чиангмай в южную провинцию Сонгкхла. Полиция задержала двух подозреваемых.

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Когда транспортное средство остановилось на заправочной станции, полиция попросила водителя подогнать бетономешалку к контрольно-пропускному пункту для обыска. В миксере обнаружили 1 тыс. 100 упаковок метамфетамина.

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Как сообщало ИА REGNUM, 15 мая представители правоохранительных органов Таиланда заявили, что в северной провинции Чианграй у границы с Мьянмой военнослужащие ликвидировали девять наркокурьеров. Удалось изъять 700 тыс. таблеток метамфетамина, два автомата M16 и один AK-47.