Лондон, 16 мая, 2017, 19:50 — ИА Регнум. «Приз победителю» обозреватель выносит в отдельный абзац, видимо, чтобы Западу было лучше видно и понятно, что именно он может упустить, если не включит все свои рычаги воздействия на ситуацию.

Ali Almazawi Хама, Сирия

«Победитель схватки за восток Сирии заберет полностью под свой контроль или, наоборот, заблокирует весь стратегический путь от Тегерана через Ирак и всю Сирию до главного иранского партнера на Ближнем Востоке — ливанской шиитской группировки «Хезболла».