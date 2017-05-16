Великий Новгород, 16 мая, 2017, 19:42 — ИА Регнум. В муниципальную программу благоустройства Великого Новгорода внесены изменения, в соответствии с которыми в 2017 году в городе будут обустроены 12 мест общего пользования, а также территории двух городских парков. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе муниципалитета, на эти цели будет направлено 32,3 млн рублей бюджетных средств, из которых только около 1,5 млн рублей — средства городского бюджета.

Ольга Ларина ИА REGNUM Кремлёвский пляж Великого Новгорода

Областной центр получит субсидию в размере 30,8 млн рублей в рамках реализации федерального приоритетного проекта по формированию комфортной городской среды.

В перечень мест общего пользования, которых ожидает благоустройство в 2017 году, включен пляж у Кремлёвского парка, где предполагается установить малые формы для отдыха детей и взрослых. Планируется, что будут благоустроены ряд городских скверов, в том числе у Дворца культуры и молодёжи «Город», а также территория у Десятинного монастыря.

Также предусматривается благоустройство части парка Юности в Завокзальном районе городе и парка 30-летия Октября на Торговой стороне.

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