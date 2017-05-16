Волгоград, 16 мая, 2017, 19:41 — ИА Регнум. В результате взрыва бытового газа в жилом доме в Советском районе Волгограда пострадали десять человек. Они были доставлены в медучреждения города. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления СКР 16 мая, трое их пострадавших находятся в тяжелом состоянии, ещё у шестерых медики отмечают острую реакцию на стресс.

34.mchs.gov.ru Разбор завалов на месте взрыва в Волгограде

На месте обрушения обнаружены тела трёх погибших. По информации следственного ведомства, личности двоих из них уже установлены.

Читайте также: Названа предварительная причина взрыва в доме в Волгограде

Появилось видео с места взрыва жилого дома в Волгограде

Завалы на месте взрыва дома в Волгограде разбирают более 400 человек

«Известно, что среди них жительница рухнувшего дома, а также работник муниципальной службы, прибывший ликвидировать последствия прорыва газопровода», — добавили в СКР.

Следственные действия по уголовному делу, возбужденному по факту взрыва и обрушения дома, продолжаются. Назначены судебно-медицинские экспертизы, допрошены свыше 30 человек, в том числе сотрудники газовых служб, управляющей компании, а также пострадавшие.

Также по теме: СК: Три человека задержаны по факту взрыва бытового газа в Волгограде

Компания, обслуживающая рухнувший дом в Волгограде, погрязла в исках

Есть и первые подозреваемые в трагедии. Следователями задержан владелец павильона и его отец, по заказу которых проводились работы. Также задержали и работника, который, как оказалось, был нанят по бесплатному объявлению, размещённому на одном из популярных сайтов.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв в доме по проспекту Университетскому, 60 в Советском районе Волгограда прогремел около 13:00 16 мая. В результате обрушились все межэтажные перекрытия одного из подъездов. Были эвакуированы 40 жильцов.