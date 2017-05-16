Киев, 16 мая, 2017, 20:11 — ИА Регнум. Так, заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Басурин отметил, что вчера ВС Украины 29 раз (вчера 48 раз — ИА REGNUM ) нарушили режим прекращения огня.

U.S. Army Europe Images БТР-80 ВСУ

«С позиций подразделений 72 омбр противник вел обстрел населенного пункта Спартак, применив при этом шесть 122-мм артиллерийских снарядов и пять танковых, а также 73 мины различного калибра. Минометному обстрелу также подверглись населенные пункты Жабичево и Ясиноватая, по ним противник применил 16 мин калибра 82 мм. На Горловском направлении применение противником запрещенного минскими договоренностями вооружения зафиксировано в районе населенного пункта Зайцево, где минометные расчеты 53 омбр выпустили по поселку девять мин калибра 82 мм. К тому же, украинские силовики за минувшие сутки применяли вооружение БМП, БТР, различные виды гранатометов и стрелкового оружия на всех направлениях. По данным нашей разведки, противник уменьшил активность обстрелов территории Республики с целью усиления своих позиций и подвоза боеприпасов к тяжелому вооружению», — считает Басурин, слова которого приводит пресс-служба Совмина ДНР.

Он сообщил, что ВСУ перебрасывают в Донбасс танки, вагоны с боеприпасами и укрепляют оборонительные рубежи по всему фронту.

«Так, нами отмечается прибытие десяти танков в район населенного пункта Кальчик (17 км от линии соприкосновения), четырех танков в населенный пункт Верхнеторецкое (4 км от линии соприкосновения) и трех танков в населенный пункт Авдеевка (5 км от линии соприкосновения). Замечено проведение противником работ по дооборудованию инженерных и фортификационных сооружений вдоль всей линии соприкосновения. Также зафиксировано прибытие в район населенного пункта Славянск железнодорожного состава из двадцати вагонов с артиллерийскими, минометными и реактивными боеприпасами», — рассказал Басурин.

По его словам, Генеральным штабом ВСУ отправлена комиссия в ОТГ «Мариуполь» с задачей проверки фактов нецелевого расхода боеприпасов, ГСМ и грубых нарушений санитарно-эпидемиологических норм, влекущих за собой увеличение количества инфекционных заболеваний среди военнослужащих. Басурин отмечает, что Генштаб отреагировал на обращения военнослужащих 36 обр МП, связанные с некачественным материальным обеспечением.

«Этого и следовало ожидать от армии, в которой начальник войск связи ВСУ просит общественные организации закупить для армии еще 100 000 радиостанций, деньги на обеспечение военнослужащих собирают волонтеры в торговых центрах, а гуманитарную помощь везут не пострадавшим мирным жителям, а солдатам на передовую. Кроме этого, военно-политическое руководство Украины продолжает дискредитировать себя в глазах своих военнослужащих и общественности лживыми сообщениями в средствах массовой информации. Так, опубликовано очередное громкое разоблачение, обвиняющее нас в обстреле населенного пункта Авдеевка и жертвах среди мирного населения 13 мая. Для того чтобы готовить такие разоблачения, необходимо изучить физику или хотя бы баллистику. Сообщаю, что 122-мм снаряд, выпущенный, по вашему заявлению, со стороны нашей Республики, не может в полуметре от цели изменить направление на 90 градусов», — рассказал Басурин.

Кроме того, спикер Народной милиции ЛНР Марочко отметил, что 15 мая киевские силовики выпустили по позициям ДНР почти 170 боеприпасов, в результате четырех нарушений режима тишины.

«Обстрелу подверглись позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Сокольники, Донецкий, Первомайск и Молодежное. При обстрелах ВСУ применяли минометы калибра 82 мм, АГС и стрелковое оружие. Всего по территории Республики было выпущено 168 мин и снарядов. Народная милиция ЛНР не ослабляет бдительности и уделяет вопросам безопасности республики первоочередное внимание. Мы нацелены на мирное решение конфликта на Донбассе и не реагируем на провокации со стороны ВСУ», — сказал Марочко.

Он рассказал, что в Донбассе командиры подразделений ВСУ продают оружие и боеприпасы гражданским лицам. «В ходе работы комиссии, работающей в 14-й отдельной механизированной бригаде с 13 мая, выявлены факты продажи командирами подразделений оружия и боеприпасов гражданским лицам», — добавил Марочко.

По его словам, украинские войска продолжают наращивать силы и средства вблизи линии соприкосновения.

В свою очередь, 16 мая украинская пресс-группа ОТУ «Донецк» информирует, что под Донецком войска ДНР заняли новые позиции в серой зоне возле пос. Пески (под контролем ВСУ). При этом пресс-группа отмечает, что «наши десантники сорвали очередную их попытку продвинуться вперед». В то же время украинские военные признают, что войска ДНР «частично заняли новые позиции в серой зоне вблизи населенного пункта Пески».

Сообщается, что ВС ДНР сначала открыли огонь из стрелкового оружия. Далее начала работать вражеская артиллерия, под прикрытием которой противник пошел в наступление. Украинские десантники открыли огонь из стрелкового оружия и гранатометов. Войдя в серую зону вражеские подразделения встретили сильное сопротивление и остановились — атака была прекращена. Отмечается, что по данным украинских солдат, сейчас ВС ДНР активно проводят инженерные работы и обустраивают свои новые позиции.

В то же время, спикер министерства обороны Украины по вопросам АТО Мотузяник заявил, что вчера в результате боевых действий двое украинских солдат получили ранения. Он сообщил, что на Донецком направлении боевые действия велись на Горловском периметре, вблизи Авдеевки и в районе донецкого аэропорта.

«Боевые действия возобновились после 17 часов и продолжались с перерывами до полуночи. Наиболее напряженная ситуация наблюдалась в поселке Пески. Там враг провел минометный обстрел средней интенсивности, а также открывал огонь из легкого вооружения и БМП», — сообщил Мотузяник.

Полковник добавил, что в районе Авдеевки ВС ДНР дважды открывали огонь из минометов, еще один раз — в Зайцево. В Майорске, Новгородском и Верхнеторецком противник применял вооружения БМП.

«Всего за минувшие сутки на Донецком направлении произошло 15 обстрелов, в том числе четыре — из тяжелого вооружения», — уточнил Мотузяник.

По его словам, на Мариупольском направлении ДНР совершила 12 вооруженных провокаций. Так, на участке фронта Павлополь — Широкино противник открывал огонь из стрелкового оружия, а в Красногоровке, Новотроицком и Новомихайловке — из гранатометов.

Мотузяник также проинформировал, что на Луганском направлении боевые действия велись только в Попаснянском районе между 15 и 21 часами. Два мощных обстрела произошли в Троицком и Новозвановке.

«Во время каждого из них «оккупанты» применяли тяжелое вооружение, и при этом было выпущено от 20 до 40 боеприпасов. Позже враг начал применять минометы и на других передовых позициях украинских войск. Огонь велся из прифронтовой деревни Калиново», — рассказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 мая под Донецком войскам ДНР удалось на 400 м продвинуться вглубь «серой зоны». Активизацию ВС ДНР связывают с наступлением хорошей погоды.

Напомним, в феврале 2015 года представители России, Украины и ОБСЕ подписали документ о мерах по выполнению Минских соглашений. Позже его парафировали представители ДНР и ЛНР. Пункт 2 документа предусматривает «отвод всех тяжелых вооружений обеими сторонами на равные расстояния в целях создания зоны безопасности шириной минимум 50 км друг от друга для артиллерийских систем калибром 100 мм и более, зоны безопасности шириной 70 км для РСЗО и шириной 140 км для РСЗО «Торнадо-С», «Ураган», «Смерч» и тактических ракетных систем «Точка» («Точка У»): — для украинских войск: от фактической линии соприкосновения; — для вооруженных формирований отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины: от линии соприкосновения согласно Минскому меморандуму от 19 сентября 2014 г.».