Ростов-на-Дону, 16 мая, 2017, 19:36 — ИА Регнум.

Служители Фемиды вынесли приговор бывшему главе Октябрьского района Ростова-на-Дону. Чиновник признан виновным в получении взятки, за что ему назначено наказание в виде 7 лет колонии строго режима. Об этом ИА REGNUM 16 мая сообщили в облпрокуратуре.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Копилка

Сергей Брусов стал фигурантом уголовного дела по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки в крупном размере») после того, как в своём кабинете получил от руководителя субподрядной организации 160 тыс. рублей. В эту сумму входила гарантия своевременной оплаты выполненных работ по благоустройству района, а также будущие победы в конкурсах и заключение муниципальных контрактов с фирмой.

Также чиновнику вменён штраф в размере 1 млн рублей. Брусов не имеет права занимать должности в госструктурах в течение двух лет.

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Напомним, в Ростовской области бывший заместитель главы администрации Цимлянского района за коррупционное преступление получил 2 года 11 месяцев условного лишения свободы. Геннадий Ковалев был признан виновным по факту злоупотребления и превышения должностных полномочий (ч. 1 ст. 285 и ч. 1 ст. 286 УК РФ).

Тем временем на Дону продолжается расследование уголовного дела о халатности главы Цимлянского района при покупке жилья для детей-сирот. В отношении чиновника было возбуждено дело по ч.1 ст.293 УК РФ («Халатность»). Но позже всплыл ещё и факт получения Андреем Садымовыми взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). В материалах уголовного дела фигурирует сумма в размере 500 тыс. рублей.

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