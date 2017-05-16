Киев, 16 мая, 2017, 19:45 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко призвал граждан страны отказаться от российских соцсетей и сервисов из соображений безопасности. Об этом Порошенко написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сегодня, 16 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM Порошенко

«Призываю всех соотечественников немедленно выйти из российских серверов из соображений безопасности», — сказал Порошенко.

Он также сообщил, что закроет свои официальные страницы в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассниках». По его словам, с целью «воздействия на оппонентов и контрпропаганды его команда использовала страницы в некоторых российских соцсетях».

«Но массированные кибератаки РФ по всему миру, в частности — недавнее вмешательство в избирательную кампанию во Франции, указывают, что пришло время действовать иначе и более решительно. Украинские интернет-провайдеры должны прекратить предоставлять доступ к «Вконтакте», «Одноклассники», «Яндекс» и другим российским сервисам. Все официальные страницы президента на этих сервисах будут закрыты», — заверил Порошенко.

Он призвал пользователей следить за его официальными страницами в других соцсетях, в частности в Facebook, Twitter, Instagram.

Кроме того, государственный секретарь министерства информационной политики Украины (МИП) Артем Биденко поддержал указ президента о закрытии российских соцсетей и ресурсов. При этом Биденко отметил, что российские спецслужбы «давно используют «Вконтакте», «Одноклассники», «Яндекс», «Мэйл.РУ ГРУПП» в качестве инструмента гибридной войны».

«Министерство информационной политики Украины неизменно считает ключевой ценностью свободу выражения мнения и делает максимум для защиты СМИ и журналистов. В то же время, учитывая предоставленные факты и заботясь о безопасности страны, решение СНБОУ соответствует задачам, которые сегодня стоят перед государством по проблематике территориальной целостности и социальной защиты. Такие ресурсы как «Вконтакте», «Одноклассники», «Яндекс», «Мэйл.РУ ГРУПП» давно уже используются российскими спецслужбами как инструмент гибридной войны», — считает Биденко, слова которого приводит пресс-служба Кабинета министров Украины.

В правительстве отметили, что ранее «Вконтакте», «Одноклассники», «Яндекс», «Мэйл.РУ ГРУПП» и другие не входили в перечень сайтов, угрожающих национальным интересам страны, который наработала рабочая группа при МИП и передала в СБУ. 28 апреля 2017 года на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины членам группы МИП был предоставлен перечень фактов и аргументов в поддержку применения санкций к указанным российским соцсетям.

В то же время компания «Яндекс. Украина» выразила сожаление в связи с вводом санкций, блокирующих доступ к их ресурсам для украинцев. Об этом говорится в официальном заявлении компании.

«К сожалению, решение о санкциях касается не только нас. Это санкции против 11 миллионов украинских пользователей, которые ежемесячно выбирают наши сервисы, и против тысяч украинских организаций, которые используют наши технологии и сервисы для развития своих бизнесов. Бизнес группы компаний Яндекса, конечно, очень большой, и санкции не окажут на него негативного влияния. Но мы считаем Украину важной частью нашей работы и сожалеем, что санкции сводят на нет все многолетние усилия нашей команды. Главный пострадавший от санкций — это украинский пользователь. Очень жаль», — говорится в заявлении.

При этом в социальной сети «Одноклассники» пообещали найти способ продолжить работу на Украине, вопреки запрету. В сообщении пресс-службы «Одноклассников» говорится, что «Одноклассники» — это, в первую очередь, развлекательная социальная сеть.

«Сервисы ОК всегда служили объединению людей вне политики и географических границ. Мы надеемся, что интересы наших пользователей останутся на первом месте. Вместе мы найдем способ оставаться на связи, и 9,5 млн украинских пользователей ОК, наши партнеры и рекламодатели смогут пользоваться сервисами социальной сети так, как они привыкли», — сказала директор по коммуникациям «Одноклассников» Анастасия Жбанова.

В свою очередь Mail.Ru Group призывает украинских пользователей обходить блокировку запрещенных сайтов.

При этом в компании указали, что в работе сервиса ничего не изменится.

«Нашей многомиллионной аудитории на территории Украины мы хотим сказать, что в нашей работе ничего не изменится, мы будем продолжать предоставлять все сервисы нашим пользователям во всех странах, а существующие возможности специальных сервисов позволят продолжить использовать наши интернет-ресурсы. Интересы пользователей всегда были нашим приоритетом», — говорится в заявлении компании.

Также в Mail.Ru заверяют, что не нарушали украинского законодательства и сожалеют о принятом украинскими властями решении о запрете соцсетей и ряда сайтов.

«Мы сообщаем о драматическом росте трафика самых популярных на территории Украины социальных сетей ВКонтакте и Одноклассники, а также почтового сервиса Mail.Ru, в первой половине сегодняшнего дня. Мы с сожалением восприняли новость о политически мотивированном решении властей Украины запретить использование социальных сетей ВКонтакте, Одноклассники, и ресурсов Mail.Ru на территории своей страны… Мы убеждены, что в интернете нет границ. Мы никогда не участвовали в политике. Мы не нарушили ни один закон Украины. Все, что мы делаем и продолжим делать, это удобные сервисы», — пояснили в компании.

В то же время в «Оппозиционном блоке» подвергли резкой критике указ президента Порошенко о запрете российских соцсетей.

«Оппозиционный блок» осуждает решение власти о запрете доступа украинских граждан к наиболее популярным на Украине социальным сетям интернета — «ВКонтакте» и «Одноклассникам». Это средневековое решение отбрасывает Украину в ряды тоталитарных государств, нарушая базовые права граждан на свободу слова и информации. Мы требуем отменить указ о запрете доступа к соцсетям и призываем все демократические силы Украины и мира нас поддержать», — призвали в Оппоблоке.

В политсиле добавили, что власти ограничили право людей самим получать информацию.

«Власть боится собственных граждан. Она продолжает политику по взятию под контроль всех средств информации и коммуникации и запрета неконтролируемых. Власть не в состоянии остановить войну или улучшить жизнь людей, поэтому переходит к запрету на информацию. Ее цель — самосохранение через монополию на информацию и цензуру. Запрет на доступ граждан к соцсетям показывает, что власть не соответствует не только вызовам, стоящим перед страной, но и современному миру вообще. Действуя допотопными методами, она не улучшает ситуацию, а только уничтожает остатки уважения к себе», — считают в организации.

Стоит отметить, что директор по корпоративным коммуникациям «Укртелекома» (принадлежит украинскому бизнесмену Ринату Ахметову) Михаил Шуранов проинформировал, что телекоммуникационная компания «Укртелеком» уже начала работы по блокированию доступа к российским соцсетям и сервисам.

«Укртелеком» выполняет требования Указа Президента Украины №133/2017 о запрете предоставления услуг доступа к веб-ресурсам, указанным в тексте указа. Процесс довольно сложный и требует определенного времени, учитывая значительное количество ресурсов. Работы уже начаты», — написал в Фейсбук Шуранов.

По его словам, работы будут проводиться поэтапно и по предварительной оценке специалистов продолжатся от нескольких дней до недели.

Народный депутат Украины, член фракции «Блок Петра Порошенко» Владимир Арьев пояснил, что запрет российских соцсетей и сервисов вызван проблемой безопасности в частности украинских солдат. Он уточнил, что информация о геолокации и контактах сохраняется на серверах России, к которому имеет доступ ФСБ и ГРУ.

«Призывы добровольно отказаться от пользования российскими соцсетями, особенно те, которые касались государственных служащих ВСУ, не достигли желаемой цели», — рассказал Арьев во время общения с украинскими журналистами.

Он напомнил, что, когда украинский солдат делает фото своей воинской части и выкладывает их в соцсети, то российские спецслужбы смогут не только проследить дислокацию воинской части, но и ее перемещение.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 мая президент Украины Петр Порошенко подписал указ №133/2017 от 15 мая 2017 г. о расширении санкций в отношении Российской Федерации. Согласно указу интернет-провайдеров обязали на три года заблокировать доступ к социальным сетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», сервисам «Яндекс» и Mail.ru. Также указом введены санкции в отношении российских СМИ — «Россия сегодня», «Звезда», НТВ, ТВЦ и РБК. При этом с сегодняшнего дня на Украине запрещен к использованию бухгалтерский сервис 1С, которым пользуются многие предприятия Украины.