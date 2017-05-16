Вашингтон, 16 мая, 2017, 19:44 — ИА Регнум. Для ЦРУ участие российских спецслужб в хакерском вмешательстве в американские выборы является «установленным фактом», заявила журналистам официальный представитель разведывательного ведомства США Хизер Фриц Хорняк.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Слежка

Таким образом представительница ведомства ответила на напоминание о заявлении экс-сотрудника ЦРУ Рэя Макговерна, сообщившего, что воздействовать на президентские выборы могло как само ЦРУ, так и его глава Джон Бреннан.

Стоит отметить, чтоХорняк также заявила, что ни одно «уважаемое СМИ не сомневается в виновности России».

На вопрос о сайте Wikileaks, опубликовавшем переписку экс-госсекретаря Хиллари Клинтон, Хорняк ответила, что «у диктаторов и террористов нет большего друга, чем Джулиан Ассанж, так как только их частную жизнь он и защищает».

Напомним, спецслужбы США заговорили о воздействии России на американские выборы почти сразу после избрания Дональда Трампа. До сих пор никаких доказательств этого ни власти, ни спецслужбы США так и не предъявили.