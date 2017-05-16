Москва, 16 мая, 2017, 19:24 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на модернизацию производства и реализацию крупных инвестиционных проектов природоохранного назначения на сухопутных территориях Арктической зоны РФ, внесла в Госдуму депутат Раиса Кармазина («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 16 мая.

Д. Банин Национальный парк «Русская Арктика» Земля Франца Иосифа, остров Галля, скалы Заварицкого

Предлагается предоставить налогоплательщикам возможность применять к основной норме амортизации специальный коэффициент, но не выше 3, в отношении амортизируемого имущества, затраты на создание, модернизацию, реконструкцию которого осуществлены при реализации инвестиционных проектов природоохранного назначения.

При этом в соответствии с законопроектом инвестиционным проектом природоохранного назначения признается инвестиционный проект, который удовлетворяет одновременно ряду условиям. Так, целью проекта является предотвращение и (или) снижение размеров воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду, компенсация и (или) снижение риска возникновения негативных экологических последствий, ликвидация негативных экологических последствий, сохранение и (или) восстановление природной среды. Кроме того, реализация проекта должна осуществляться на сухопутных территориях Арктической зоны РФ. Также объем капитальных вложений не может быть менее 30 млрд рублей при условии осуществления капитальных вложений в срок, не превышающий пяти лет со дня начала осуществления капитальных вложений на реализацию инвестиционного проекта природоохранного назначения.

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Принятие законопроекта позволит реализовывать крупные инвестиционные проекты природоохранного назначения на сухопутных территориях Арктической зоны, а также обеспечить поддержку внедрения новых природоохранных технологий и производств, улучшить экологическую обстановку, что будет способствовать дальнейшему социально-экономическому развитию арктических регионов, отмечает Кармазина.