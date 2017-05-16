Донецк, 16 мая, 2017, 19:23 — ИА Регнум. В ДНР российские соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», а также сервисы «Яндекс» и Mail.ru продолжат стабильно работать. Как сообщает ДАН, об этом заявил министр связи ДНР Виктор Яценко.

Логотип МТС

«Пока Порошенко подписывает указы в виртуальном мире, мы жители Донецкой народной республики, продолжаем жить спокойно без каких либо ограничений. Данные запреты не скажутся на работе ни одной социальной или поисковой сети в ДНР, против которых были введены санкции на Украине», — рассказал Яценко.

В то же время министр ДНР допустил возникновение проблем с доступом к запрещенным в Украине ресурсам у жителей республики, которые являются абонентами украинского мобильного оператора «МТС» («Vodafone»).

"Мобильный же интернет «Феникса» будет стопроцентно открывать сайты социальных и поисковых сетей», — подчеркнул Яценко.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 мая президент Украины Петр Порошенко подписал указ №133/2017 от 15 мая 2017 г. о расширении санкций в отношении Российской Федерации. Согласно указу интернет-провайдеров обязали на три года заблокировать доступ к социальным сетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», сервисам «Яндекс» и Mail.ru.

Также указом введены санкции в отношении российских СМИ — «Россия сегодня», «Звезда», НТВ, ТВЦ и РБК. При этом с сегодняшнего дня в Украине запрещен к использованию бухгалтерский сервис 1С, которым пользуются многие предприятия Украины.