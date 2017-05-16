Москва, 16 мая, 2017, 19:09 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прогнозирует визит победившего на президентских выборах Эммануэля Макрона к канцлеру Германии Ангеле Меркель.

Bundeskanzlerin.de Макрон и Меркель

«После победы на выборах Эммануэль Макрон первым делом отправился в Берлин на поклон к старушке Меркель, чтобы получить от нее ярлык на княжение», — отметил Жириновский, указав на то, что сама Меркель за этим же ездит в США.

«Вот вам и западная демократия: без одобрения вашингтонского обкома нельзя ни баллотироваться, ни побеждать. Ну уже после нужно обязательно приехать, поцеловать ручку, а заодно и код для связи получить, чтобы ЦУ получать», — цитирует депутата Госдумы пресс-служба ЛДПР.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава «Национального фронта» Марин Ле Пен вышла во второй тур выборов президента Франции, проиграв лидеру движения «Вперед!» Эммануэлю Макрону, который принял присягу 14 мая.