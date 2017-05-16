Москва, 16 мая, 2017, 19:02 — ИА Регнум. Решение Верховной рады о запрете георгиевских лент — беспрецедентный шаг, который вообще не может воспринять нормальное человеческое сознание. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 мая, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

Георгиевская лента

Верховная рада Украины приняла закон, которым предлагается ввести административную ответственность (штрафы или арест) за изготовление и ношение на Украине георгиевской ленты. Теперь документ должен подписать президент Украины.

Реально получается, что изготовление и ношение одного их ярчайших символов победы во Второй мировой войне — символа той страны, которая внесла в эту победу решающую роль, объявляется на Украине преступлением, констатировал Клинцевич.

«Это полнейший разрыв не только с советской и общероссийской, но и со всей мировой историей. С принятием этого закона Украина поставила себя вне ее», — считает сенатор.

По сути дела, нынешний киевский режим своим этим решением объявил врагами Украины всех ветеранов Великой Отечественной войны, полагает парламентарий.

«Пожалуй, еще никто и никогда не пытался так нагло и бесцеремонно пересмотреть ее итоги. Россия, не сомневаюсь, по всем возможным каналам даст жесточайший ответ на этот закон», — уверен Клинцевич.

Решение Верховной рады получило оценку МИД РФ. Решение Верховной рады Украины о штрафах за изготовление и ношение георгиевских лент на территории страны ставит под сомнение принципиальную возможность объединения Украины, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Решение антидемократическое и антиисторическое, ставящее под сомнение принципиальную возможность какого-либо объединения страны. А как, интересно, в следующем году на Украине будут праздновать День Победы и проводить шествия Бессмертного полка?» — написала Захарова в соцсети.