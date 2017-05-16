Сочи, Краснодарский край, 16 мая, 2017, 19:02 — ИА Регнум. Подходы к переоснащению Вооруженных сил России надо уточнять с учетом боевого опыта, полученного в Сирии, и необходимости обороны российских арктических рубежей, заявил президент России Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и военно-промышленного комплекса.

Дарья Антонова ИА REGNUM Российская военная техника для арктических регионов

Глава российского государства указал, что новая госпрограмма вооружений будет формироваться с учетом военных задач, стоящих перед государством в целом.

Владимир Путин отметил, что подходы к переоснащению российских войск уточнены с учетом боевого опыта, полученного в ходе военной операции в Сирии.

Кроме того, влияние на эти вопросы оказала необходимость укрепления арктических рубежей и границ России на западе и юго-западе.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин с 16 по 20 мая проведёт в Сочи серию совещаний по вопросам развития Вооружённых сил России.

В совещаниях принимают участие глава военного ведомства Сергей Шойгу, начальник Генерального штаба Валерий Герасимов, замминистра по вооружениям Юрий Борисов, командующие родами и главнокомандующие видов войск, а также директора Объединённой авиастроительной корпорации, Объединённой судостроительной корпорации, концерна «Алмаз-Антей», корпорации «Тактическое ракетное вооружение», госкорпораций «Роскосмос» и «Ростех».