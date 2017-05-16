Москва, 16 мая, 2017, 18:56 — ИА Регнум. «Порядка 65% в севастопольцев связывают надежды на улучшение жизни с Дмитрием Овсянниковым. При этом 57% готовы проголосовать за его кандидатуру, если бы выборы губернатора состоялись в ближайшее воскресенье, а 73% оценивают его работу лучше, чем предшественника. Из тех, кто точно пойдет на выборы, за врио губернатора готовы отдать свои голоса 67%, в то время как его конкуренты набирают от 2% до 4%», — сказано в сообщении ВЦИОМ по результатам опроса, проведенного в первом квартале 2017 года.

Kremlin.ru Дмитрий Овсянников

По данным исследования, севастопольцы с именем Дмитрия Овсянникова связывают строительство и ремонт дорог в городе, благоустройство, при этом 64% жителей города говорят о том, что довольны ситуацией в Севастополе, и напрямую ассоциируют перемены со сменой руководства города. Согласно опросу ВЦИОМ, 65% севастопольцев считают, что врио губернатора работает в интересах города и всех горожан.

Результаты исследования показали, что за действующим главой города сохраняется статус «губернатора надежд», но при этом функциональные оценки, очевидно, имеют авансовый характер.

«Вероятная причина столь высокого уровня доверия — крайне негативное отношение к предшественнику — Сергею Меняйло. Таким образом, оценки мотивированы, в первую очередь, не результатами деятельности, а контрастом по сравнению с предыдущим главой региона — 73% опрошенных считают, что Дмитрий Овсянников работает лучше предшественника», — сказано в сообщении ВЦИОМ.

В то же время результаты исследования показывают, что сейчас в Севастополе сложилась благоприятная электоральная ситуация, сформирован положительный образ врио главы города: население признает его лоббистский потенциал и поддержку главы государства. Однако, по мнению экспертов, существуют компоненты имиджа, которые могут стать «зонами риска» в предстоящей избирательной кампании. Таковыми в выводах ВЦИОМ указаны дистанцированность Дмитрия Овсянникова от населения, отсутствие независимости в принятии решений, а также статус «варяга», то есть приезжего чиновника.

Профессор Национального Исследовательского Университета — Высшей Школы Экономики (НИУ ВШЭ) Олег Матвейчев считает что Дмитрий Овсянников победит уже в первом туре губернаторских выборов.

«По разговорам с экспертами, и по моим субъективным ощущениям, есть все основания думать, что никаких альтернативных кандидатов Дмитрию Овсянникову сейчас нет,» — отметил Олег Матвейчев в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

«Дмитрий Овсянников — это человек, который показал, что он адекватно оценивает ситуацию, слышит инициативы людей, все время находится в диалоге с населением. Он проводит мероприятия, которые явно идут на пользу городу. Какие-то конфликты или попытки провокаций, которые пытались делать против него, ушли в прошлое. Я думаю, что Дмитрий Овсянников победит с первого тура», — завершил свой комментарий Олег Матвейчев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Дмитрий Овсянников был назначен на должность временно исполняющего обязанности губернатора Севастополя 28 июля 2016 года, сменив на этом посту Сергея Меняйло.

Первые прямые выборы главы Севастополя состоятся 10 сентября этого года. В опросе приняли участие 1,6 тыс. респондентов.

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