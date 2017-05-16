Москва, 16 мая, 2017, 18:54 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала основные жалобы со стороны граждан.

Corrupcia.net Татьяна Москалькова

Так, по мнению Москальковой, крайне болезненной для граждан продолжает оставаться проблема нарушений жилищных прав.

«Это касается: нарушений права на жилищное и коммунальное обслуживание, права на жилье для детей-сирот, права на переселение из домов, находящихся в аварийном состоянии, а также неисполнения судебных решений по предоставлению жилья. Немало нерешенных проблем остается и в сфере социальной и медицинской помощи лицам с ограниченными возможностями здоровья», — говорится в опубликованном в «Российской газете» докладе о деятельности омбудсмена за 2016 год.

Люди, особенно в регионах, жалуются на отсутствие качественной и доступной медицинской помощи, на необъяснимые скачки цен на самые необходимые лекарственные препараты, перечисляет она.

Кроме того, много жалоб приходит на нарушение положения Конституции РФ о праве на свободу труда и его справедливую оплату. Весьма актуальной остается тема соблюдения прав граждан в ходе производства по уголовным, гражданским и административным делам, соблюдения условий содержания под стражей в местах лишения свободы.

«Это — самые болевые точки общероссийского масштаба», — отметила омбудсмен.

Одновременно Москалькова фиксирует актуальность таких острых тем, как проблема пенсионного обеспечения граждан, выплата пособий и льгот, проблемы коренных и малочисленных народов и другие.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выступит в Госдуме 17 мая с отчетом о работе.