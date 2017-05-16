Москва, 16 мая, 2017, 18:55 — ИА Регнум. Американская интернет-компания Google оплатила последний административный штраф Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России. Об этом сегодня, 16 мая, сообщает пресс-служба ФАС.

Keng Susumpow Офис компании Google

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2017 года Арбитражный суд Московского округа утвердил мировое соглашение между ФАС и Google. Одним из условий мирового соглашения была оплата американской компанией всех штрафов, выписанных ФАС.

Все началось с иска российской интернет-компании «Яндекс» против Google, который был подан в феврале 2015 года. «Яндекс» указывал, что Google, пользуясь тем, что владеет правами на операционную систему для мобильных устройств Android, ущемляла права сторонних производителей приложений для мобильных устройств и фактически запрещала их установку на Android.

ФАС признала Google виновной в злоупотреблении доминирующим положением на рыке мобильных устройств, выдала предписание по устранению выявленных нарушений и выписала штрафы на сумму в 439 млн рублей.

В ходе долго судебного разбирательства Google согласилась пойти на мировую, заплатить штрафы и частично выполнить предписания ФАС.

Google отказалась от эксклюзивной предустановки своих приложений на мобильных устройствах Android и не станет ограничивать предустановку приложений третьих сторон, в частности «Яндекс», на первый экран устройства.

Также Google обязалась привести все свои контракты с вендорами в РФ в соответствие с условиями мирового соглашения.

При этом Google не будет «отвязывать» магазин приложений Google Play от других сервисов корпорации, в том числе поиска. Это стало предметом компромисса при мировом соглашении. Вместо этого, Google разработает окно выбора, которое будет доступно на обновлённой версии Chrome.

Также Google оплатила все штрафы, выписанные ФАС.