Стокгольм, 16 мая, 2017, 18:47 — ИА Регнум. Финны в Швеции создали крупнейшую группу эмигрантов со времени Второй мировой войны, но сейчас их обогнали сирийцы. Об этом сообщила газета Svenska Dagbladet, ссылаясь на данные Центрального статистического бюро.

«Сирийцы ушли вперед. Это историческое событие», — подчеркнул работник Центрального статистического бюро Томас Йоханссон. По его словам, в марте 2017 года в Швеции проживали 158 тыс. иностранцев сирийского происхождения, а финнов — 153 тыс. Кроме того, просители убежища не внесены в статистические данные — только официально зарегистрированные в стране иммигранты. Причиной того эксперты считают войну в Сирии. «За несколько последних лет приехало очень много сирийцев. В прошлом году здесь поселилось более 50 тыс. человек», — говорит Йоханссон.

А шведских финнов становится все меньше, поскольку большинство переехало в Швецию как рабочие мигранты еще до конца 90-х.

Сейчас 18% граждан Швеции — не шведского происхождения. Помимо сирийцев и финнов, крупнейшей этнической группой в Швеции являются иракцы (136,4 тыс.), поляки (89,3 тыс.) и иранцы (71,3 тыс.). Из бывшей Югославии приехало около 170 тыс. человек.