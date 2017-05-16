Париж, 16 мая, 2017, 18:42 — ИА Регнум. «Экс-премьер Италии продолжает внимательно следить за событиями политической жизни, несмотря на то, что мог бы себе уже позволить не только отойти от дел, но и вообще сконцентрироваться на отдыхе от всего, — сообщает издание. — Однако итальянский магнат, большой любитель женщин, не упускает случая прокомментировать какой-либо факт, связанный с дамами, имеющими отношение к политике».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Макрон

«Эммануэль Макрон — привлекательный парнишка. И мама у него очень симпатичная», — цитирует газета высказывание Берлускони в Монце, где участвовал в митинге в поддержку одного из кандидатов в мэры.

«Бывший итальянский лидер известен своими неоднозначными, подчас излишне подкалывающими шутками, — пишет корреспондент Кьяра Палаццо. — Скорее всего, он прекрасно осведомлен, что Брижит Тронье приходится Макрону не матерью, а женой, но Сильвио не был бы самим собой, если бы просто констатировал факт разницы в 24 года между новым президентом Франции и первой леди этой страны».

80-летний Берлускони в настоящий момент состоит в браке с Франческой Паскале, которая на 49 лет его моложе. А что касается «неполиткорректных» шуток дона Сильвио, то можно вспомнить, как он едва взошедшего на пост президента США Барака Обаму назвал «загорелым парнем».