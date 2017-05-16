Москва, 16 мая, 2017, 18:28 — ИА Регнум. Концептуальные решения по развитию российских приграничных регионов уже приняты, однако в связи с принятой Стратегией экономической безопасности до 2030 года, в них нужно будет внести некоторые поправки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 мая заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»).

Иван Айвазовский. Крымское побережье у Ай-Петри. 1890

«Основные меры приняты, в основном, эти регионы — территории опережающего развития (ТОР), у нас есть свободный порт Владивосток, Калининград и Крым, они носят статус особых экономических зон. Но некоторые корректировки все равно нужны», — отмечает Аксаков.

Так, в частности, парламентарий предлагает создать на территории Крыма некое подобие офшорной зоны.

«У меня есть идея — рассмотреть возможность изменить закон так, чтобы в Крыму можно было бы использовать такую форму вложения средств, как траст. Информация о собственниках и конечных бенефициарах в таком случае будет скрыта, значит, инвесторы, как иностранные, так и наши, смогут вкладывать средства в Крым, не боясь санкций», — объяснил Аксаков.

По словам депутата, анонимность позволит инвесторам активно входить на российский рынок и развивать его.

Впрочем, это не единственные необходимые изменения. Так, например, по словам Аксакова, для развития регионов в ближайшее время необходимо провести налоговый маневр.

«Сегодня многие обязательства регионов не обеспечены финансово, соответственно, они не могут реально заниматься своим развитием. Важно совершить налоговый маневр в пользу регионов: перераспределить налоговые полномочия и укрепить финансово-экономическую базу региональных бюджетов», — уверен Аксаков.

Президент РФ Владимир Путин утвердил стратегию экономической безопасности РФ до 2030 года. В ней определяются вызовы и угрозы экономике, а также цели, основные направления и задачи государственной политики в сфере обеспечения безопасности. В качестве основных целей политики по обеспечению экономической безопасности стратегия называет повышение устойчивости экономики к воздействию внешних и внутренних факторов и угроз, обеспечение экономического роста и поддержание научно-технического потенциала.

Среди основных задач в стратегии также прописана необходимость совершенствования территориального планирования и экономического развития регионов, а именно Дальнего Востока, Восточной Сибири, Крыма, Северного Кавказа и Калининградской области, а также транспортного сообщения внутри страны.

Согласно документу, для достижения этих целей необходимы такие меры, как улучшение инвестиционного климата, деофшоризация экономики, совершенствование механизма ответных мер в случае применения санкций, оптимизация налоговой нагрузки на бизнес, повышение эффективности бюджетных расходов, а также преодоление зависимости от импортных поставок сложного оборудования и предотвращение рейдерских захватов.