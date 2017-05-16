Мадрид, 16 мая, 2017, 18:14 — ИА Регнум. Европарламент призывает государства, входящие в Евросоюз «исполнять свои обещания и обязательства по переселению беженцев». План размещения и перемещения нелегалов, прибывших из-за рубежа в поисках лучшей жизни, предусматривал обеспечить кровом, документами, работой и социальной помощью 160 000 человек к сентябрю 2017 года. В настоящий момент, по данным издания, программа выполнена лишь на 11%.

Беженцы

«С сентября 2015 года лишь 18 тысяч беженцев были распределены, — пишет корреспондент Клара Роч. — Это означает, что в оставшиеся до истечения срока действия плана четыре месяца, социальные структуры тех государств, куда прибывают беженцы (главным образом, Италии и Греции) должны перераспределить еще 142 тысячи человек. Операция, в реальность которой не верится».

По информации журналистки, большинство политиков, заседающих в Европарламенте, считает, что «правительства стран, входящих в ЕС, не проявляют достаточного желания и инициативы, направленных на реализацию программы, принятой Сообществом. Некоторые евродепутаты, такие, как испанцы Майте Пагасауртундуа, Мигель Урбан, Хосе Фернандо Лопес Агилар и итальянец Игнацио Корроа потребовали применить предусмотренные законодательством санкции к правительствам, не выполняющим обязательства».

По данным на 1 мая 2017 года, приводимым газетой, Финляндия и Латвия выполнили свои обязательства на 50%, Нидерланды, Литва, Люксембург и Португалия — на 25% и больше, а Польша, Венгрия и Австрия не приняли беженцев вообще. Если же измерять все абсолютными цифрами, то крупнейшими «приемщиками беженцев» являются Германия (боле 300 000 человек) и Швеция (169 000). За четыре месяца 2017 года в Европе высадились 46 811 нелегалов (лидирует по этому показателю Италия — 37 142 человека).

В 2015 году, согласно сведениям испанской Комиссии по организации помощи беженцам (Comisión Española de Ayuda al Refugiado — CEAR), Евросоюз получил 1 321 600 ходатайств на предоставление убежища. Удовлетворены были 330 000, то есть 24%.