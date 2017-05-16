Самара, 16 мая, 2017, 18:08 — ИА Регнум. Идея поквартального сноса аварийного фонда в Самаре заключается в том, что после освобождения квартала, формируется площадка, которую власти выставят на торги и тем самым получат дополнительные денежные средства на реализацию программы переселения.

Василий Суриков. Самара. 1880

Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил председатель комитета по строительству Самарской губернской думы, генеральный директор строительной компании ОАО «Кошелев — проект Самара» Владимир Кошелев, комментируя соответствующую инициативу региональных парламентариев.

«Как сейчас реализовывается программа расселения жителей Самарской области из ветхих домов? Существует очередь, и те деньги, которые направляются на расселение, они распределяются по всем районам города. Бывает и так, что в доме, который признан аварийным (ветхим) расселяют сразу всех жителей. Что мы предлагаем? Концентрировать те денежные средства, которые идут на расселение на конкретно сформированные земельные участки, чтобы квартал отселялся сразу, т. е. централизовано. Начать, например, можно, с центра города и провести комплексное освоение территории. После освобождения квартала, формируется площадка, которую власти выставят на торги и тем самым получат дополнительные денежные средства на реализацию программы переселения», — пояснил свою позицию Владимир Кошелев.

В обращении к министру строительства и ЖКХ РФ Михаилу Меню авторы ссылаются на распоряжение правительства РФ от 26 января 2016 года № 80-р, которым утверждена «Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации на период до 2020 года», где в частности речь идет о создании постоянно действующей системы реновации жилищного фонда.

«Согласно стратегии для достижения поставленной цели необходимо завершить переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2012 года, а также создать новые механизмы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2012 года, — указано в документе самарских депутатов. — Представляется, что в рамках реализации стратегии необходимо проработать вопрос о государственной поддержке мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с использованием ресурсов единого института развития в жилищной сфере (в части оказания финансовой поддержки субъектам Российской Федерации на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2012 года)».

«В ходе осуществления данной работы также просим Вас рассмотреть возможность применения принципа единовременного адресного (поквартального) расселения граждан из аварийного и ветхого жилья с целью высвобождения единой территории для последующей застройки. Реализация указанных мероприятий позволит в комплексе решать вопросы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, развития жилищного строительства и строительства социально-бытовой инфраструктуры при осуществлении квартальной застройки», — написано в обращении.

Документ направлен на подпись председателю Самарской губернской думы Виктору Сазонову. В случае его одобрения, он будет отправлен главе Минстроя РФ Михаилу Меню, который примет решение о подготовке самарскими депутатами законопроекта.

Как отметил Владимир Кошелев, также на заседании комитета по строительству Самарской губернской думы 16 мая депутаты приняли решение проработать вопрос о финансовой поддержке из федерального центра программ переселения из аварийного жилищного фонда.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 мая на заседании комитета по строительству Самарской губернской думы обсудили подготовленную для Минстроя РФ инициативу — применить единовременное поквартальное расселения граждан из аварийного и ветхого жилья для высвобождения единой территории для последующей застройки.