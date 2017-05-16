Мурманск, 16 мая, 2017, 17:51 — ИА Регнум.

Загруженный спецтехникой дизель-электрический ледокол «Новороссийск» отправился из Мурманска к арктическому архипелагу для очистки земель от мусора. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Мурманском морском торговом порту.

Пресс-служба Мурманского морского торгового порта Ледокол «Новороссийск» на причале в Мурманске

«На палубу ледокола погрузили почти 9 тонн генерального груза общим объёмом 71,5 кубических метров, — пояснил пресс-секретарь порта Богдан Хмельницкий. — Также «Новороссийск» доставит на остров Греэм-Белл, который является одним из самых больших и труднодоступных островов архипелага Земля Франца-Иосифа, 28 участников экспедиции и обеспечит ледовую проводку теплохода «Андрей Осипов».

Отметим, первое в 2017 году судно для проведения очистки Арктики отправилось из Архангельска 14 мая. Подрядчиком работ по заказу национального парка «Русская Арктика» выступила архангельская компания «Арктик Консалтинг Сервис». На борту теплохода «Андрей Осипов» находятся квалифицированные рабочие, техника и снабжение.

В 2013 и 2015 годах на острове Греэм-Белл уже проводились работы по ликвидации накопленного экологического ущерба. Более того, как уже сообщало ИА REGNUM, в 2013 году там фактически удалось предотвратить экологическую катастрофу. Продолжающаяся ускоренная эрозия береговой линии острова могла привести к попаданию в воды Баренцева моря топлива из ёмкостей с авиационных складов заброшенной воинской части.

Напомним, мероприятия по очистке островов Земли Франца-Иосифа от ржавых металлических бочек из-под дизельного топлива и другого мусора начались в 2010 году.