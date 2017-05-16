Москва, 16 мая, 2017, 17:24 — ИА Регнум. Без открепительных удостоверений

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная Дума РФ

Законопроектами предлагается исключить использование открепительных удостоверений, проголосовать станет возможно по месту фактического пребывания. В список избирателей граждане включаются на основании личного заявления.

Информация о включении гражданина в список избирателей по месту нахождения будет передаваться, в том числе с использованием системы ГАС «Выборы», в территориальную или участковую избирательную комиссию по месту постоянной регистрации для исключения его из соответствующего списка по месту регистрации.

Кроме того, будет создана единая база данных с информацией обо всех поданных заявлениях, чтобы исключить риски подачи одним гражданином нескольких заявлений, пояснил глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия»). Предполагается, что ЦИК разместит на своем сайте сведения о числе избирателей, подавших такие заявления, отдельно по каждому избирательному участку.

Гарантии от злоупотреблений

Поправками к законопроектам, рекомендованными профильным комитетом к принятию, детально прописываются гарантии, направленные на исключение злоупотреблений или недобросовестного использования новых механизмов.

В частности уточняется, что гражданин может проголосовать по месту фактического пребывания только один раз. Заявление на включение в список избирателей по месту нахождения может подаваться только на один избирательный участок и только лично по предъявлению паспорта. Если это предусмотрено порядком ЦИК РФ, заявление может подаваться с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг либо через МФЦ.

Особый порядок подачи заявлений устанавливается для граждан, находящихся в день голосования в больницах и СИЗО. При этом гражданин, голосующий по месту нахождения, исключается из списка избирателей по месту постоянного жительства.

Если же избиратель, исключенный из списка по месту жительства, все же пришел голосовать именно там, то в этом случае он сможет проголосовать только по решению участковой избирательной комиссии после проверки факта, что он не голосовал на участке по месту нахождения, указанному в заявлении.

Сроки подачи и защита заявлений

Сроки подачи заявлений устанавливаются ЦИК в ограниченных пределах — не ранее чем за 45 дней и не позднее 14 часов местного времени дня, предшествующего дню голосования.

Предусматриваются способы защиты заявлений от подделок, в том числе с использованием специальной марки. Прописывается учет марок, в том числе при их передаче избирательным комиссиям, и отчетность по их использованию.

Избирательные участки

Предусматривается исключение пятилетнего срока образования избирательных участков и устанавливается возможность пересмотра их перечня и границ в том числе путем их разукрупнения, то есть уменьшения максимальной численности избирателей на участках с 3 тыс. до 1,5 тыс. человек.

«За счет такого разукрупнения может быть сформировано большее количество избирательных участков, что позволит повысить их доступность для граждан и создать более удобные условия для голосования», — сообщил глава комитета Госдумы Павел Крашенинников.

При этом поправками устанавливается, что разукрупнение участков возможно только после согласования с избирательной комиссией соответствующего субъекта РФ и последующего согласования с ЦИК, что позволит исключить хаотичные изменения перечня и границ участков, отметил парламентарий.

Видеонаблюдение на участках и работа СМИ

Предлагается законодательно закрепить возможность проведения видеонаблюдения в помещениях для голосования и трансляции изображения для обеспечения избирателей информацией о ходе голосования. Исключение составят помещения, находящиеся на избирательных участках, образованных в больницах, в местах содержания под стражей, воинских частях, на судах, которые будут находиться в плавании, на полярных станциях, а также на избирательных участках, образованных за пределами территории Российской Федерации.

Кроме того, перечень информирующих о ходе выборов СМИ, помимо традиционных, дополняется интернет-СМИ.

Также предлагается законодательно установить право наблюдателей производить в помещении для голосования фото‑ и видеосъемку, предварительно уведомив об этом председателя или секретаря участковой комиссии.

Наблюдатели

Вносятся изменения, направленные на упрощение процедуры назначения наблюдателей на избирательные участки при проведении выборов президента РФ. Так, исключается требование об обязательном заблаговременном направлении в соответствующую избирательную комиссию списка наблюдателей, а также об обязательном направлении наблюдателя только на один избирательный участок.

Сбор подписей в поддержку

Упрощается порядок заполнения подписных листов в поддержку выдвижения кандидата, списка кандидатов, инициативы проведения референдума. В соответствии с правовыми позициями Конституционного суда РФ устанавливается, что адрес места жительства может не содержать каких-либо из указанных в законе реквизитов, в случае если это не препятствует его однозначному восприятию с учетом фактических особенностей места жительства избирателя (участника референдума). «Мера направлена на исключение ситуаций, когда подписи избирателей в поддержку кандидата признаются недействительными по таким формальным причинам, как отсутствие указания в адресе, например, муниципального района, в котором расположен населенный пункт», — пояснил глава комитета Павел Крашенинников.

Законопроекты также предусматривают усиление административной ответственности за нарушение избирательных процедур. Кроме того, отдельным законом предлагается установить уголовную ответственность для членов избирательных комиссий и избирателей за нарушения избирательных процедур, такие как незаконная выдача и получение бюллетеней для голосования.

Вступление в силу

Новые положения вступят в силу со дня официального опубликования закона и могут быть применены уже в 2017 году в единый день голосования 10 сентября 2017 года при проведении плановых выборов в органы государственной власти субъекта РФ, референдума субъекта РФ. Однако положение об исключении пятилетнего срока образования избирательных участков (участков референдума) и возможности пересмотра их перечня и границ в целях разукрупнения вступит в силу с 1 октября 2017 года, после единого дня голосования.