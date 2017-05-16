Ярославль, 16 мая, 2017, 17:03 — ИА Регнум. В Северном банке Сбербанка России, центральный офис которого находится в Ярославле, начались массовые сокращения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Северного банка.

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В ходе совершенствования модели управления региональной сети Сбербанк объявил об оптимизации Северного банка. Его ярославские структурные подразделения переходят в управление Среднерусскому банку. В связи с этим в банке начались массовые сокращения. С марта, как стало известно корреспонденту ИА REGNUM, сотрудников стали предупреждать о сокращении с 1 июля. Северный банк Сбербанка России о дате сокращения и числе сотрудников информацию предоставить отказался

«Всем категориям сотрудников аппарата Северного банка будет предложена работа в системе Сбербанка: трудоустройство на территории Ярославской области в Ярославском отделении ПАО «Сбербанк» и во вновь создаваемых подразделениях центрального подчинения; сотрудникам также предлагаются рабочие места в других регионах и дочерних обществах Сбербанка. Для этих сотрудников действует специальная программа поддержки, позволяющая комфортно переходить на должности, связанные с переездом. Мы рассчитываем, что подавляющее большинство сотрудников останется работать в Группе Сбербанк», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Северном Банке Сбербанка России.

Одновременно с сокращением должностей в аппарате Северного банка на территории города Ярославля открываются два подразделения Центрального подчинения. В Ярославле создаются Центр залоговой экспертизы и Центр мониторинга кредитных и залоговых операций, предпочтение при приеме на работу будет отдаваться сотрудникам банка. Будет увеличена численность Ярославского отделения № 17 ПАО Сбербанк, организованы удаленные рабочие места аппарата Среднерусского банка.

В здании на Советской, 34, где сейчас располагается аппарат Северного банка, будут располагаться службы Ярославского отделения, а также вновь создаваемые подразделения центрального подчинения — Центр залоговой экспертизы и подразделение мониторинга кредитных и залоговых операций.