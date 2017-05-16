Рыбинск, Ярославская область, 16 мая, 2017, 16:41 — ИА Регнум. В СИЗО-2 города Рыбинска Ярославской области осужденные, обслуживающие следственный изолятор, получали заработную плату только раз в месяц вместо положенных двух. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Рыбинска.

ИА REGNUM Колючая проволока

Осуждённые впервые за не тяжкие преступления могут получить работу в следственном изоляторе. Они могут работать на обслуживающих должностях: электриками, кочегарами, поварами и т.д. Зарплату, начисляемую на их лицевой счёт, осужденные тратят на одежду и на судебные погашения, если они назначены.

В ходе прокурорской проверки выявлено, что 25 человек, работающие в хозотряде следственного изолятора, получали зарплату один раз в месяц вместо двух, что является нарушением закона. Кроме того, для осуждённых не проводился инструктаж по охране рабочего труда и оценка условий труда в учреждении. Прокурор Рыбинска Илья Иванов внёс представление руководителю изолятора об устранении всех нарушений и наказании виновных.

«Финансирование на месте не зависит от сотрудников СИЗО-2. Деньги поступают из УФСИН по Ярославской области, которая в свою очередь зависит от Федеральной службы исполнения наказаний. А вот то, что с осужденными не проводился инструктаж по охране рабочего труда — это целиком вина рыбинских руководителей СИЗО-2. Наше представление должны исполнить в тридцатидневный срок», — сказал корреспонденту ИА REGNUM прокурор Рыбинска Илья Иванов.