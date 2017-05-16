Калуга, 16 мая, 2017, 16:35 — ИА Регнум. Двухлетний мальчик выпал из окна квартиры, расположенной на четвёртом этаже дома в поселке Товарково Калужской области. Об этом 16 мая сообщил корреспонденту ИА REGNUM следователь Дзержинского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Калужской области Максим Козлов.

D'Arcy Norman Ребёнок у окна

Ребёнка срочно доставили в больницу, где ему была оказана необходимая медицинская помощь. Сейчас его жизни ничто не угрожает.

По предварительным данным, в момент происшествия дети из многодетной семьи играли в комнате одни, их бабушка была на кухне. Двухлетний мальчик самостоятельно забрался на подоконник и открыл окно.

Полицейские отмечают, что ребенок воспитывается в полной, благополучной многодетной семье. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Следственными органами проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Напомним, что на весенне-летний сезон приходится пик происшествий, связанных с выпадением детей из окон. В большинстве случаев дети получают тяжелые травмы, часто не совместимые с жизнью.