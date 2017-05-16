Калуга, 16 мая, 2017, 16:34 — ИА Регнум. Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов 16 мая принял участие в семинаре-совещании на тему «Актуальные вопросы контроля и надзора за деятельностью органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления по осуществлению их полномочий в сфере межнациональных отношений», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба городской Думы Калуги Александр Иванов

Семинар был организован комитетом Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера совместно с генеральной прокуратурой РФ.

Участники совещания пришли к выводу, что правое регулирование надзора за деятельностью органов местного самоуправления в сфере межнациональных отношений нуждается в последовательном, научно обоснованном совершенствовании.

«Органам местного самоуправления было рекомендовано осуществлять постоянное взаимодействие с институтами гражданского общества, в том числе молодежными и ветеранскими организациями в целях укрепления единства многонационального народа Российской Федерации, воспитания подрастающего поколения в духе патриотизма, формирования в общества неприятия идеологии экстремизма и использования насилия для достижения политических целей, создания необходимых условий для сохранения и развития культур и языков народов РФ, — отметил Александр Иванов. — Также было предложено организовать деятельность общественных консультативно-совещательных органов по межнациональным отношениям при главе муниципального образования, предусмотрев участие в них представителей национально-культурных общественных объединений и религиозных организаций».