Киев, 16 мая, 2017, 16:30 — ИА Регнум. «Для Украины это действительно проблема (заблокировать российские соцсети и сервисы «Яндекс» — ИА REGNUM ). Провайдеры могут заблокировать доступ к указанным IP-адресам сервисов, но они ничего не сделают с https и URL», — рассказал программист Luxoft Андрей.

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«Все разговоры о том, что блокировать «ВКонтакте» и «Одноклассники» легко — миф. Тут другая ситуация, её нельзя сравнить с блокировкой провайдерами российских федеральных телеканалов. Проще расстрелять всех, кого заинтересуют запрещенные сайты и ресурсы. Блокирование произойдет частичное. В наших условиях блокировать сложно, но если очень захотеть, в этом вопросе можно добиться хороших показателей. Потребуется системная работа и возможно поддержка госструктур. Глобально же перекрыть кислород российским соцсетям нельзя», — рассказал программист GlobalLogic Иван.

В то же время экс-гендиректор «Яндекс.Украина» Сергей Петренко в своем блоге отметил, что на Украине при существующей инфраструктуре практически невозможно заблокировать интернет-трафик.

«Учитывая, что на Украине не существует никакой инфраструктуры для блокировки интернет-трафика — то есть нет возможности в одной точке принять обязательное для всех провайдеров решение и проверить его исполнение, — единственным способом обеспечить его выполнение остается ногами обходить провайдеров и требовать. Провайдеров в Украине много. Но вот ведь в чем дело — все эти ресурсы много лет работают по https. То есть способа заблокировать URL нет вообще. Заблокировать можно только IP, и это отдельная задачка для инфраструктуры. Которой, напомню, нет», — пишет Петренко.

Также о невозможности блокировки провайдерами попавших под санкции российских сайтов заявил председатель Интернет-ассоциации Украины Александр Федиенко, слова которого приводит сайт Страна.уа.

«Блокировка информации провайдером невозможна», — считает Федиенко. По его словам, операторы технически не готовы реализовать такие механизмы.

Кроме того, как сообщает сайт Хвыля со ссылкой на «Экономическую правду», совладелец украинского интернет-провайдера «Триолан» Владимир Сидоренко отметил, что специалисты компании уже изучают возможность блокировки российских соцсетей.

Он отметил, что компания должна понять, насколько указ Порошенко «технически подъемно» выполнить.

«Потому что если мы не сможем этого сделать — то тут хоть законы, хоть не законы, а как это сделать? Конечно, мы сейчас думаем о реализации этого закона и как его исполнить, но всегда же есть возможность — vpn, proxy, и ещё разные способы», — рассказал Сидоренко.

Стоит отметить, что по официальным статистическим данным «Яндекса» украинская аудитория его сервисов составляет более 10 млн человек в месяц. В частности в марте 2017 года его аудитория составила 10,84 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 мая президент Украины Петр Порошенко подписал указ №133/2017 от 15 мая 2017 г. о расширении санкций в отношении Российской Федерации. Согласно указу интернет-провайдеров обязали заблокировать доступ к социальным сетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», сервисам «Яндекс» и Mail.ru.

Так, в разделе указа «Вид ограничительной меры» отмечается, что ООО «ВКонтакте» запрещено совершение сделок с ценными бумагами, вывод капитала с Украины, проведение торговых операций, выдача лицензий и разрешений. Также указом введены санкции в отношении российских СМИ — «Россия сегодня», «Звезда», НТВ, ТВЦ и РБК. При этом с сегодняшнего дня на Украине запрещен к использованию бухгалтерский сервис 1С, которым пользуются многие предприятия Украины.