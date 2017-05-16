Рыбинск, Ярославская область, 16 мая, 2017, 16:02 — ИА Регнум. В этом году в Рыбинске Ярославской области появится музей Юрия Андропова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил руководитель НКО Некоммерческое частное учреждение культуры «Музей Рыбинские рыбы» Алексей Алексашин.

Tvc.ru Юрий Андропов

Бывший глава КГБ и генеральный секретарь ЦК КПСС Юрий Андропов начинал свою политическую карьеру в Рыбинске, одно время этот город носил его имя. Поэтому Алексашин счел своим долгом открыть музей Юрий Андропова. Он обратился с инициативой в мэрию Рыбинска и городская администрация выделила на выбор несколько помещений в историческом центре Рыбинска. В одном из них появится музей, где мультимедийные технологии будут соседствовать с личными вещами генсека и документами.

«Как только мы объявили о создании музеи, то нам стали звонить люди и предлагает экспонаты для коллекции. Рыбинцы несут газеты с указами Андропова, а бывшие сотрудники КГБ предлагают уникальные документы, подписанные им, например указ о создании группы «Альфа», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Алексей Алексашин.

Алексашин обратился к семье Юрия Андропова, в музей ФСБ с просьбой представить любые вещи, документы для музея. Открыть музей планируют к концу года.