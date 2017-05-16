Москва, 16 мая, 2017, 16:28 — ИА Регнум. Атаке дельцов от «туриндустрии» подверглись Крылатские холмы, уникальные непривычным для наших широт холмистым ландшафтом, и, как следствие этого, только им свойственной флорой и фауной. О свалившемся «как снег на голову» на жителей московского района «Крылатское» проекте благоустройства «Этномир», частью которого является установка 17 торговых павильонов на территории знаменитого парка, рассказала 16 мая корреспонденту ИА REGNUM, активистка регионального общественного движения «Спасем Крылатские Холмы», местная жительница Ольга Лыкова.

Дарья Антонова Крылатские холмы

«С жителями никаких общественных обсуждений предварительного проекта «Этномир» не проводилось. Более того, на той же встрече в Управе района население выразило свое полное несогласие со строительством Этномира в парке на Крылатских холмах (народное название территории холмов — прим. Лыкова) и в связи с этим создало инициативную группу под названием «Спасем Крылатские Холмы», — отметила Лыкова.

Как пояснила активистка, вероломно, что называется без «объявления войны» руководство департамента природопользования и охраны окружающей среды (ДПиООС) приняло решение благоустроить построенный к Олимпиаде-80 ландшафтный парк «Крылатские холмы», впоследствии постановлением правительства города Москвы вошедший в ООПТ П-ИП «Москворецкий». Подведомственное департаменту предприятие ГПБУ «Мосприрода» вознамерилось реализовать проект по комплексному благоустройству под названием «Этномир».

Из презентации проекта следует, что здесь предлагается построить 5 объёмных сооружений (экопавильон, эколекторий, музей «Русский дом», домик на детской площадке, административное строение, две трансформаторные подстанции, 10 модульных туалетов), 12 беседок, в том числе в виде домиков, летнюю сцену, девять ворот высотой до 4,4 м, 2 дополнительные детские площадки и другое; предусматривается «уличное освещение» и парковка на 37 автомобилей. Общая площадь застройки составит 1665,6 кв. м. Естественно, что ко всем этим сооружениям будут подведены коммуникации. Как обещают разработчики проекта, входные группы на создающуюся территорию будут выполнены в виде ворот народов мира.

Об этих грандиозных этнокультурных планах «Мосприроды» жители района узнали случайно, буквально за пару дней до назначенной на 18 марта 2017 встречи главы Управы района «Крылатское» Виктора Куцева с населением по вопросу парка Крылатские холмы. На встрече гражданам сообщили, что муниципальные депутаты района еще в феврале 2017 года одобрили установку 17 торговых объектов на территории парка. Такие известия позволили местным жителям сделать вывод о том, что проект несет в себе отнюдь не природоохранную и просветительскую функции, как это утверждается в презентации «Мосприроды». Строительство на небольшом клочке земли такого количества торговых заведений, явно указывает на его коммерческую направленность.

«Недовольство жителей проектом вызывается не только предлагаемым вмешательством в жизнь экосистемы парка, но и очевидная не природоохранная, а коммерческая суть проекта. Жителям абсолютно не нужны на особо охраняемой территории кафе и рестораны, лектории и административные здания, площадки для выгула собак и сомнительного эстетического уровня архитектурные формы. Помимо прочего есть большие основания полагать, что за идеей продвижения такого проекта «обустройства» стоит коммерческая структура, которая уже не первый год предпринимает попытки убрать с арендованной ею части Парка Москворецкий прогуливающихся и занимающихся спортом жителей. Ведь помимо этих занятий, они еще и проявляют наблюдательность и гражданскую позицию в том, что сообщают в прокуратуру о ставших им известными фактах нарушения природоохранного законодательства. Арендатору такие свидетели не нужны. Вот и рождаются такие абсурдные, по своей сути проекты, не сочетающиеся ни с пожеланиями коренного населения, ни с характером «облагораживаемой» территории», — утверждает Лыкова.

Кроме местных жителей, недовольных проектом, свою негативную оценку начинанию чиновников ДПиООС дают и эксперты. В частности, эксперт рабочей группы при дирекции природных территорий «Москворецкий» ГПБУ «Мосприрода Галина Морозова напомнила: «Крылатские холмы являются природной территорий, к тому же со статусом ООПТ (особо охраняемая природная территория) как часть П-ИП (Природно-Исторический парк) «Москворецкий» — со всеми обусловленными этим статусом законодательными природоохранными требованиями и ограничениями по использованию. Крылатские холмы уже давно признаны уникальным для Москвы природным объектом с редким для столицы ландшафтом, их можно рассматривать как своего рода образец среднерусской природы. И неслучайно ещё в 1991 г. решением Президиума Моссовета от 17 октября № 201 два участка суходольных лугов на Крылатских холмах были признаны памятниками природы регионального значения.

Приоритетным целевым назначением П-ИП «Москворецкий» является природоохранное, основными задачами ГПБУ «Мосприрода» и дирекции П-ИП «Москворецкий» Правительством Москвы определены как «сохранение природной среды, природных ландшафтов, охрана объектов растительного и животного мира». Культурно-просветительская деятельность, не связанная с экологическим просвещением и природоохранным воспитанием населения, в задачи ГПБУ «Мосприрода» не входит».

Согласно тем же постановлениям правительства Москвы, на всех ООПТ Москвы на территории П-ИП «Москворецкий», а, следовательно — на Крылатских холмах, запрещена деятельность, влекущая за собой:

— искажение исторически сложившегося охраняемого ландшафта;

— нарушение местообитаний видов растений и животных, включенных в Красную книгу Москвы или являющихся редкими на конкретной особо охраняемой природной территории;

— увеличение площади, занятой строениями, автодорогами и другими лишёнными растительности поверхностями;

— изменение функционального назначения земельного участка или его части, если оно может привести к увеличению антропогенных нагрузок на природный комплекс особо охраняемой природной территории.

— любая проектная деятельность осуществляется согласно статусу территории и режимам особой охраны и регулирования градостроительной деятельности.

Все вышеперечисленные пункты напрямую касаются одного из участков Крылатских холмов, предложенных для строительства парка-музея «Этномир». Получается, что созданное защищать природу города ГПБУ «Мосприрода» само же их и нарушает.

«Вероятно, из-за незнания или же осознанного игнорирования требований законов и иных нормативных правовых актов города Москвы к проектированию на ООПТ подготовка «предварительного проекта» осуществлена в отсутствие утверждённого в установленном порядке — Правительством Москвы — документа по планировке П-ИП «Москворецкий» или территории Крылатских холмов с функциональными зонами, режимами особой охраны и регулирования градостроительной деятельности каждой из зон, а также без проведения обязательной при проектировании на ООПТ инвентаризации природных сообществ, флоры и фауны с выявлением подлежащих безусловному сохранению местообитаний объектов растительного и животного мира, занесённых в Красную книгу города Москвы», — продолжает Морозова.

Проведя анализ представленных материалов «предварительного проекта комплексного обустройства природной и озеленённой территории города Москвы «Экологический парк-музей на Крылатских холмах» на территории ООПТ «Москворецкий» в районе Крылатское» — прим. Галина Морозова). Эколог сделала вывод о том, что реализация предлагаемого проекта будет сопровождаться нарушениями режима особой охраны П-ИП «Москворецкий».

"Предлагаемый к реализации «предварительный проект комплексного обустройства природной и озеленённой территории города Москвы «Экологический парк-музей на Крылатских холмах» на территории ООПТ «Москворецкий» в районе Крылатское» нарушает запрет на осуществление в П-ИП «Москворецкий», а, следовательно — на Крылатских холмах деятельности, влекущей за собой искажение исторически сложившегося здесь охраняемого ландшафта; строительство парка-музея «Этномир» на Крылатских холмах будет сопровождаться нарушением местообитаний значительного числа видов животных, занесённых в Красную книгу Москвы и включённых в Приложение 1 к ней, а также нескольких видов, редких на территории П-ИП «Москворецкий»; произойдет увеличение площади, занятой строениями, различными площадками и другими лишёнными растительности поверхностями, и строительство парка-музея «Этномир» на Крылатских холмах приведёт к изменению законодательно установленного для Крылатских холмов как части ООПТ «П-ИП «Москворецкий» природоохранного и эколого-просветительского назначения. Образовательная функция парка-музея «Этномир» не является эколого-просветительской, а что касается культурно-развлекательной и спортивной его функций, то и они не могут быть признаны соответствующими функциональному назначению ООПТ», — пришла к выводу Морозова.

Узнав о грозящей беде, жители Крылатского самоорганизовались и начали «звонить во все колокола» (переписка граждан с заинтересованными ведомостями находится в распоряжении ИА REGNUM ). Видимо на волне протестов жителей в ходе очередной встречи с Виктором Куцевым, глава управы уведомил защитников холмов, что проект Этномир «заморожен». Тем не менее 26 апреля в день подачи петиции жителей в адрес мэра Москвы и Прокурора Москвы в том числе в отношении полного запрета капитального и некапитального строительства на территории парка, выясняется, что с 06 апреля по 16 мая 2017 проходит конкурс на поиски инвестора на заключение договора о комплексном благоустройстве.

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На видео, которое любезно предоставили защитники «Крылатских холмов» можно отчетливо увидеть, как под заверения о том, что власти города мало того, что стоят на страже природоохранного законодательства, так еще оказывается, что в Москве ничего не делается без согласия жителей. Сразу вспаминается Козьма Прутков со своим сакраментальным «Если на клетке слона прочтёшь надпись «буйвол», не верь глазам своим». Не вырубаются живые деревья, не срезается плодоносный слой в парках, на велотреке не проводятся ралли, а все, что происходит на наших с вами глазах, видимо не более чем оптическая иллюзия.

Из всего этого можно сделать однозначный вывод о том, что ни обращение к мэру Сергею Собянину, под которым подписалось 18 600 жителей района, ни обращения в прокуратуру с просьбой дать оценку попыткам строительства на территории ООПТ, ни 499 писем в адрес депутатов Госдумы с запросом о помощи в разрешении проблемы с парком, ни к чему не привели. Единственным органом власти, откликнувшимся на призыв москвичей, оказалось московское УФАС, куда была также подана жалоба на инициированный ДПиООС Москвы конкурс по комплексному обустройству природной территории. Конкурс был приостановлен, 18 мая обращение граждан будет рассмотрено.

16 мая должны были быть оглашены итоги конкурса на поиски инвестора на заключение договора о комплексном благоустройстве «Этномир». Произойдет ли это, или московские чиновники все же учтут предписание УФАС по городу Москве, станет известно в ближайшее время. ИА REGNUM продолжит следить за развитием событий вокруг парка «Крылатские холмы», в том числе обязательно познакомит читателей с итогами рассмотрения жалобы на действия чиновников в УФАС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, случай в Крылатском отнюдь не уникальный. Подобная драма разворачивается в не менее популярном и любимом москвичами «Серебрянном бору». Здесь также стремление чиновников призванных защищать природу Москвы «облагородить», а затем пустить в коммерческий оборот общественные зеленые пространства города приводит к тому, что на буквально на наших глазах уничтожается, знаковый для города природный исторический объект.

Подробности читайте здесь: Отдых в Серебряном бору станет платным?