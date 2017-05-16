Москва, 16 мая, 2017, 15:53 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «риторическим» вопрос журналиста Владимира Познера о том, законно ли в России заявлять о том, что ты атеист.

Marekich Символ атеизма

По словам Пескова, «это, наверное, вопрос риторический». Представитель Кремля отметил, что вопрос касается судебной системы и не входит в прерогативу администрации президента.

Ранее журналист Владимир Познер на своем сайте прокомментировал решение суда по делу блогера Руслана Соколовского, которого осудили на 3,5 года условно за оскорбление чувств верующих — он ловил покемонов в храме и снимал свои действия на видео.

В приговоре отмечается, что в видео Соколовского присутствует информация, содержащая в себе признаки оскорбления чувств приверженцев христианства и ислама, формируемого через отрицание существования Бога», фрагмент приговора приводит Би-Би-Си.

Познер написал, что является атеистом, который не скрывает своих убеждений. В связи с этим он хотел бы получить разъяснение, нарушает ли он тем самым Уголовный кодекс.

Пресс-секретарь главы РПЦ Александр Волков заявил, что эти заявления Познера «звучат довольно странно».