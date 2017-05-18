Москва, 19 мая, 2017, 00:07 — ИА Регнум. В Общественной палате РФ пройдет «нулевое чтение» законопроекта «О внесении изменений в Федеральный закон «О некоммерческих организациях» в части наделения органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации полномочиями по выдаче заключений о соответствии качества оказываемых социально ориентированными некоммерческими организациями общественно полезных услуг установленным критериям», позволяющего региональным органам исполнительной власти выдавать заключения НКО для получения статуса исполнителя общественно полезных услуг (ИОПУ).

По словам инициатора «нулевого чтения» Елены Тополевой-Солдуновой, на сегодняшний день процесс получения НКО нового статуса ИОПУ происходит очень сложно. Основная причина этих трудностей состоит в том, что НКО должны получить заключения от федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ) о надлежащем качестве оказываемых ими услуг, однако ФОИВ до сих пор не разработали какие-либо регламенты взаимодействия с некоммерческими организациями в этом вопросе. На сайтах ФОИВ так и не размещена публичная информация.

Елена Тополева-Солдунова отмечает, если закон будет принят, то, с одной стороны, ситуация упростится, однако региональным властям придется также разработать свои регламенты взаимодействия с НКО по выдаче заключений для статуса ИОПУ.

В рамках «нулевого чтения» в том числе будет обсуждаться вопрос, почему до сих пор ФОИВы не разместили информацию на своих сайтах и не разработали правила взаимодействия с НКО, претендующими на статус ИОПУ.

Такая форма поддержки НКО, как статус «исполнитель общественно полезных услуг» (ИОПУ), появилась 1 января 2017 года. Она введена в действие поправками в закон №7-ФЗ «О некоммерческих организациях». В основания для зачисления в реестр входит не только оказание бытовых услуг на дому, уход за больными в стационаре и полустационаре, но и помощь бездомным, социальная адаптация бывших заключенных, работа с инвалидами, детьми-сиротами. Включены в список также социальные услуги, связанные с трудовой занятостью, например, трудоустройство людей с инвалидностью или обучение пенсионеров компьютерной грамотности.