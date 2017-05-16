Баку, 16 мая, 2017, 15:44 — ИА Регнум. При этом газета отмечает, что «власти Азербайджана давно уже недовольны его дипломатической деятельностью», в частности «позицией в отношении азербайджанской диаспоры в России. За те 11 лет, что он занимает пост посла, она стала раздробленной и ослабла. Не секрет, что большая часть азербайджанской диаспоры в России превратилась в аморфную организацию. Споры за лидерство привели к тому, что многие члены покинули диаспору. За последние годы азербайджанская диаспора в России держится на плаву только благодаря Фонду Гейдара Алиева».

Kremlin.ru Полад Бюль-Бюль оглы

В последнее время посла критиковали даже в правительственных азербайджанских изданиях из-за обращения министерства России в Верховный суд в связи с отзывом регистрации Всероссийского Азербайджанского Конгресса (ВАК).

Но дело не только в этом. Хотя стратегическое сотрудничество между Баку и Москвой находится на высоком уровне, надо признать, что эти отношения зигзагообразные. Иногда между Россией и Азербайджаном наблюдается напряженность. В этих случаях Бюль-Бюль оглы всегда старался «уйти в тень». Сообщается, что власти намерены назначить в Москву более активного дипломата.