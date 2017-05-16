Тутаев, Ярославская область, 16 мая, 2017, 15:40 — ИА Регнум. В сентябре 2017 года в Тутаеве Ярославской области появится стационарный пост наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха в районе городского промышленного узла. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации Тутаевского муниципального района.

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Вопрос об установке стационарного поста наблюдения в правобережье Тутаева актуален давно — на регулярные выбросы химических веществ жители ряда микрорайонов вблизи промзоны жалуются уже несколько лет. За последнее время на территории района было выявлено несколько предприятий, работающих «в тени»: их деятельность также может оказывать негативное влияние на состояние окружающей среды.

Пост позволит производить замеры концентрации вредных веществ в воздухе и следить за тем, чтобы предельно допустимая норма не была превышена.

«Мы обратились в правительство Ярославской области, а оно вышло с просьбой к Правительству Москвы и мы добились выделения 14 миллионов рублей на закупку специального оборудования. Сейчас уточняем его характеристики, закупочные процедуры будут произведены в ближайшее время. Причем мы не увидим этих денег. Правительство Москвы закупит само необходимое оборудование и установит его в Тутаеве. Пост будет работать полностью в автоматическом режиме, без людей. Такого поста в Тутаеве еще нет», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM глава Тутаевского МР Дмитрий Юнусов.

«Об установке поста наблюдения в Тутаеве мы говорим с 2014 года. Во-первых, это позволит контролировать уровень загрязнения окружающей среды, а, во-вторых, создаст единые требования ко всем промышленным предприятиям со стороны контрольно-надзорных структур. Тогда и жители будут довольны, и бизнес будет находиться в равных условиях», — сказал региональный бизнес-омбудсмен Альфир Бакиров.