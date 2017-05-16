Москва, 16 мая, 2017, 15:35 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин пригласил швейцарских парламентариев присоединиться к парламентской делегации РФ и посетить Сирию, передает корреспондент ИА REGNUM 16 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

«Мы планируем поездку в Сирию, исходя из приглашения председателя Народного совета Сирии Хадии Аббас. Если будет у вас желание, желание у ваших коллег присоединиться, мы были бы рады. Очень важно всем включиться в процесс мирного урегулирования именно через процесс участия парламентских структур. И вам интересно знать правду, что же происходит в Сирии», — сказал Володин в ходе встречи с председателем Национального совета Федерального Собрания Швейцарии Юргом Шталем.

По мнению спикера Госдумы, «европейские страны не могут стоять в стороне от происходящего — те же беженцы приезжают в страны Европы».

«Террористические организации, используя разобщенность и самоустраненность европейских стран усиливают свои позиции. От российских границ Сирия находится не так далеко, всего лишь 600 км. И когда мы говорим о борьбе с терроризмом, борьба должна вестись там, где терроризм зародился и начинает набирать гигантские формы. И потом, если мы говорим о межпарламентских контактах, то в Сирии есть народный совет, с ним можно и нужно выстраивать отношения, чтобы сформировать позицию», — считает спикер Госдумы.

Володин напомнил, что российская парламентская делегация в апреле посетила Сирию. «И на наш взгляд, именно межпарламентские контакты помогли бы знать объективную картину», — сказал спикер Госдумы, отметив, что обвинения, которые идут в отношении Сирии, связанные с химическим оружием, связанные с крематориями, «это под собой основы на самом деле не имеет».

«Мы никого не хотим обелять, мы выступаем за то, чтобы подходить объективно. Нужно сначала разобраться — потом выносить обвинения», — заявил Володин.