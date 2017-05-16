Ярославль, 16 мая, 2017, 15:22 — ИА Регнум. Депутат Ярославской областной думы, генеральный директор ОАО «Ярославский шиноремонтный завод» Александр Кузьмин подал документы для участия в праймериз «Единой России» по отбору кандидатов в губернаторы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил сам Александр Кузьмин.

Http://yarwiki.ru Александр Кузьмин

Он стал первым членом партии «Единая России», который заявился для участия в партийный предварительных выборах. Первым о своем желании пройти горнило праймериз заявил беспартийный врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов и приостановивший свое членство в партии «Единая России» в связи с избранием в Общественную палату РФ ректор ЯрГУ им. П.Г. Демидова Александр Русаков.

«Это не мое единоличное решение — идти на праймериз. Ко мне обратилась рабочая группа политсовета ярославского отделения партии «Единая Россия» и предложила. Я почти коренной ярославец — приехал сюда 44 года назад из Костромы. Десятки лет работал на заводах, 9 лет являюсь депутатом областной думы. Считаю, что у меня есть жизненный опыт и знания, которые смогут улучшить жизнь ярославцев. Цель номер один моего участия в праймериз — сделать жизнь ярославцев легче», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Александр Кузьмин.

Подача документов завершится 19 мая.