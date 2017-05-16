Суздаль, Владимирская область, 16 мая, 2017, 15:36 — ИА Регнум. В 2024 году Суздаль (Владимирская область) отпразднует свое тысячелетие. Решение о праздновании было принято на самом высоком уровне — указ подписал президент России Владимир Путин. Подготовкой к юбилею также занимаются федеральные политики и первые лица региона. Ожидается, что через семь лет Суздаль должен в корне измениться: должны быть отреставрированы памятники, налажена работа коммунальных сетей, городское пространство должно стать комфортней и для жителей, и для гостей города. О том, каким Суздаль представляется туристам сейчас, — в фоторепортаже ИА REGNUM.

Анна Кумицкая ИА REGNUM В 2024 году Суздалю исполнится 1000 лет

Анна Кумицкая ИА REGNUM Купол Рождественского собора Суздальского Кремля — памятника белокаменного зодчества Владимиро-Суздальской Руси домонгольского периода

Церковь на церкви

Первое упоминание Суздаля в летописях относится к 1024 году. Древний Суздаль никогда не был обычным провинциальным городом. В начале XII века он стал центром Ростово-Суздальского княжества, в середине XIII века — столицей самостоятельного Суздальского княжества, а после — столицей Суздальско-Нижегородского княжества.

В начале XVII века польско-литовские захватчики чуть ли не полностью сожгли город — уцелели только 78 дворов. После город пережил налет крымских татар, эпидемию моровой язвы. К тому же, город обошло стороной промышленное развитие, в первую очередь, из-за удаленности от железной дороги. Возможно, именно благодаря этому в городе сохранилось так много памятников — в 1967 году Суздаль стал «городом-заповедником».

Сейчас Суздаль — небольшой городок с населением в 10 тысяч человек. Обойти его, не глядя на достопримечательности, можно за час-полтора. Но если подробно изучать все церкви и храмы, то может не хватить и дня. Всего на площади в девять квадратных километров в Суздале находится 305 архитектурных и исторических памятников. Среди них пять крупных монастырей, 30 церквей, 14 колоколен. Среди всего этого — 79 памятников федерального значения и четыре ансамбля памятников всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Суздальский Кремль стоит на берегу реки. В хорошую погоду здесь можно посидеть и полюбоваться видом на храмы

Главный конкурент Владимира

Суздаль традиционно воспринимается в связке с Владимиром. От областного центра до Суздаля — час езды на автобусе, билет на который стоит 100 рублей. Таксисты предлагают проделать этот путь за меньшее время, но заплатить придется 700 рублей, что, в принципе, не так много для туриста, к примеру, из Москвы. Но при этом Суздаль все равно конкурирует с Владимиром за туристов, которые остаются с ночевкой. Надо сказать, что районный город пока выигрывает борьбу — гостиничных номеров здесь намного больше. Но при этом делать здесь уже в 18:15 буднего дня абсолютно нечего — улицы становятся пустыми, музеи закрываются, в большинстве кафе — тишина. Во Владимире, как и в любом другом более-менее крупном городе, после окончания рабочего дня, напротив, все только начинается.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Большинство церквей и монастырей Суздаля входят во Владимиро-Суздальский музей-заповедник. Их восстановление — дело коллектива музея и лично бывшего директора Алисы Ивановны Аксеновой

Эту ситуацию власти города и области пытаются исправлять, развивая гастрономический и событийный туризм. Эти направления во многом пересекаются. К примеру, медовуха, которую любой уважающий себя турист обязан попробовать именно в Суздале, стала главным действующим лицом на празднике МедовухаFest. В 2017 году фестиваль даже попал в план федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011−2018 годы)».

Кроме того, в городе проводятся гусиные бои, гонки на собачьих упряжках, День огурца и другие мероприятия. Но такого масштаба, как МедовухаFest, они пока не имеют.

Занять туристов подольше сейчас пытается и Владимиро-Суздальский музей-заповедник, который в туристический сезон увеличит время работы музея. Но пока на этом все старания и заканчиваются.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Малая архитектура и кафе на улице — Суздаль пытается привлечь туристов

Люди и деньги

Сейчас Суздаль все-таки занимает лидирующие позиции по количеству туристов. К примеру, в 2016 году, по данным областной администрации, город посетили 1,7 млн человек (для сравнения, во Владимире побывали 700 тысяч туристов). Причем за год поток туристов в регионе увеличился на 21%. Самый большой рост заметен среди туристов из Китайской Народной Республики — их количество увеличилось на 30%.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Власти Владимирской области говорят о необходимости урегулировать гужевой транспорт. Пока же лошади ждут своих пассажиров

К такому росту жители Суздаля, занятые в сфере туризма, оказались очень даже готовы. В некоторых кафе даже есть меню на китайском языке. Музеи и городские указатели отстают — они пока только на русском и английском. Но такими шагами, наверняка, и они скоро будут переведены на язык Поднебесной.

Надежды на дальнейшее увеличение количества туристов во Владимирской области связывают и со строительством высокоскоростной магистрали «Москва — Казань». Власти региона уже заявляли о том, что с введением новой железной дороги поток туристов может увеличиться до 10 млн человек в год. Напрямую Суздаля это не коснется — его нет среди остановок поездов. Но опять же — доехать из Владимира до Суздаля можно за полчаса на автомобиле.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Покровский монастырь был основан в Суздале в 1364 году

В этой связи в Суздале все чаще озвучивается мысль о необходимости введения туристического (или курортного) сбора. В 2016 году замгубернатора Михаил Колков заявил, что дополнительный сбор с туристов может увеличить бюджет города в шесть раз. Эти деньги могли бы помочь снизить нагрузки на инфраструктуру города, а также развивать туристическую индустрию. Именно эти вопросы сейчас стоят достаточно остро, однако без дополнительного финансирования решить их невозможно, — сказал тогда Михаил Колков.

К слову, в 2017 году бюджет Суздаля был принят с дефицитом в 5,2 млн рублей. Доходы были запланированы в размере 110,9 млн рублей. Расходы — в 116,1 млн рублей. Этих денег, разумеется, не хватит на решение всех проблем, которые есть в Суздале.