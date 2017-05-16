Калуга, 16 мая, 2017, 15:39 — ИА Регнум. Иконы XIX века похитили из монастырского храма вместе с ящиком для пожертвований. С соответствующим заявлением в полицию обратился казначей храма. Полицейские установили места сбыта икон — московские магазины, торгующие антиквариатом.

40.мвд.рф Похищенные иконы

По факту хищения в Следственном управлении УМВД России по г. Калуге было возбуждено уголовное дело. Подозреваемый в совершении преступления заключен под стражу. Иконы изъяли и вернули в обитель.

Отметим, что это не первая кража икон из калужских храмов. Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее из старообрядческой церкви Покрова Пресвятой Богородицы было похищено восемь икон, золотые и серебряные украшения.

Также к полицейским с заявлениями о краже одновременно обратились настоятели двух православных храмов: Жуковского в честь Тихвинской иконы Божией Матери и храма в честь святых благоверных князей Бориса и Глеба в селе Спасское Барятинского района. Там преступники похитили три иконы.

Подверглась нападению грабителей церковная лавка на улице Курчатова в Обнинске, где преступники украли деньги, золотые и серебряные украшения.