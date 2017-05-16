Волгоград, 16 мая, 2017, 14:28 — ИА Регнум. Взрыв прогремел в четырехэтажном доме по проспекту Университетскому. В результате обрушился все межэтажные перекрытия третьего подъезда. На место направлены силы и средства ГУ МЧС России по Волгоградской области. Также прибыли и следователи, следователи-криминалисты областного управления СКР во главе с руководителем ведомства. В ближайшее время сотрудники Следственного управления приступят к осмотру места происшествия.

Vk.com/ghest_volgograd Скрин страницы «Жесть Волгограда»

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Взорвавшийся дом в Волгограде снесут уже в марте

По предварительным данным, причиной взрыва могло стать нарушение рабочими техники безопасности при проведении газовых работ.

Как сообщают очевидцы в соцсетях, «весь день на улице пахло газом. Приехала аварийная служба, и несколько минут назад произошел взрыв. Силой взрыва в четырехэтажном доме в Советском районе снесло средний подъезд».

Сообщается также о погибших в результате взрыва бытового газа. На данный момент, по предварительной информации, жертвами произошедшего стали два человека. Еще как минимум восемь человек получили травмы различной степени тяжести.

Как сообщало ИА REGNUM, мощный взрыв сотряс жилой дом в Дзержинском районе Волгограда 20 декабря 2015 года. После взрыва бытового газа последовал пожар, конструкции в многоквартирном девятиэтажном доме частично обрушились. Было спасено более 200 человек, пятеро жильцов погибли. Власти приняли решение не восстанавливать пострадавший от взрыва дом, а возвести на его месте новый.