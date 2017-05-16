Ярославль, 16 мая, 2017, 14:27 — ИА Регнум. Против пономаря одной из церквей Тутаева Ярославской области было возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в СУ Следственного комитета по Ярославской области.

Yaroslavl.sledcom.ru Следственный комитет

Мужчина, отец семерых детей заказал в интернет-магазине сигнализацию для мастерской. Он занимается изготовление кожаных изделий и хотел обезопасить свою мастерскую. Прибор представлял собой датчик движения, который при срабатывания отсылает смс с сигналом тревоги. Посылку из Китая задержали на таможне под Екатеринбургом. Прибор признали средством получения негласной информации и Следственный комитет возбудил уголовное дело. Пономарю грозил штраф в размере до 200 тысяч рублей или ограничение свободы на срок до четырех лет.

Подозреваемый утверждал, что такие сигнализации лежат в каждом магазине, а чтобы признать прибор средством получения негласной информации, прибор должен быть миниатюрным или замаскированным.

Эти доводы не убедили следователей. Они считают, что на территории РФ можно приобретать данного вида устройства только у организаций, имеющих лицензию.

«Сигнализация имеет звуковые или световые индикаторы, которые позволяют ее увидеть. Поэтому этот прибор никак не мог являться сигнализацией, ввиду отсутствия таковых. Но на сайте интернет-магазина прибор описан как сигнализация, что могло ввести покупателя в заблуждение. К тому же до адресата посылка не дошла и мы не можем доказать, что прибор собирались использовать для негласного получения информации, поэтому после проверки, мы уголовное дело закрыли», — сказал корреспонденту ИА REGNUM старший следователь Тутаевского межрайонного СО СУ СК по Ярославской области Константин Кривоносов.