Калуга, 16 мая, 2017, 14:28 — ИА Регнум. 40 человек, пострадавших от укусов клещей, в том числе четверо детей обратилось в период с 8 по 14 мая в медицинские организации Калуги и девяти муниципальных районов Калужской области. Об этом 16 мая корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

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Снятых с жителей клещей исследуют в лаборатории «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области». Насекомых проверяют на наличие микроорганизмов, патогенных для человека: клещевой вирусный энцефалит, клещевой иксодовый боррелиоз, моноцитарный эрлихиоз и гранулоцитарный анаплазмоз человека. За вторую неделю мая лабораторно исследовали 327 клещей.

Из-за частых случаев укусов клещей, в регионе заключают договоры на проведение акарицидных обработок в детских оздоровительных учреждениях в период летних каникул. В настоящее время проведена обработка на территории 10,9 га.

Отметим, что по данным Роспотребнадзора, с начала весны 2017 года укусы клещей регистрировались в 79 субъектах РФ. От укусов пострадали 31 479 человек. К концу апреля 2017 года зарегистрировали три случая заболевания клещевым энцефалитом (в Санкт-Петербурге, Томской области и Туве) и 122 случая боррелиоза (из них девять человек пострадали в Московской области и двое в Москве).