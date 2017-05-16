Гавана, 16 мая, 2017, 14:11 — ИА Регнум. «Россия стала поставлять на Кубу нефть, заменив собой Венесуэлу, у которой возникли проблемы с добычей из-за кризиса власти, — сообщает корреспондент газеты Эмили Бласко. — Успехи Гаваны в либерализации экономики и страны в целом зависят от стабильности режима Кастро, поэтому Москва готова возобновить субсидирование этого непотопляемого авианосца под боком у США».

Нефть

Журналист отмечает, что «в начале мая русская государственная нефтяная компания «Роснефть» заключила с кубинской государственной компанией Cubametals соглашение на поставку острову 250 000 тонн нефти и нефтепродуктов (около 1,8 миллиона баррелей). В середине месяца должна будет прибыть первая партия — 249 000 баррелей дизельного топлива».

По данным Reuters, которыми оперирует Бласко, «полный объем поставок может составить $105 млн».

«Несмотря на то, что Гавана никогда в конечном итоге не платила полностью ни за русскую, ни за венесуэльскую нефть, Москва будет снабжать Кубу, — уверен автор. — Этим объясняется и выбор Кастро, у которого нет возможностей контактировать с кем-то еще, потому что нет фондов. Были бы средства — он мог бы присмотреть на мировом рынке другого поставщика, за экономические отношения с которым не надо платить политической лояльностью».

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Это явный качественный скачок, потому что в период между 2010 и 2015 годами Россия отправила острову сырой нефти и продуктов ее перегонки на общую сумму $11,3 млн, и это при том, что чёрное золото в те времена стоило в два раза дороже.