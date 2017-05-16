Иркутск, 16 мая, 2017, 14:02 — ИА Регнум. Мэр Вихоревки Геннадий Пуляев намерен обжаловать решение губернатора Иркутской области Сергея Левченко, который отстранил мэра от должности. Соответствующее заявление он уже направил в областной суд. Отрешение главы муниципалитета от должности областные власти объяснили многолетним отсутствием решения проблем в коммунальном хозяйстве города. По мнению экспертов, и без того непростые отношения иркутского правительства с мэрами станут еще хуже.

Джордж Бингэм. Областные выборы. 1852

Власти подчеркивали, что право отрешения от должности руководителя муниципалитета высшим должностным лицом использовано в Иркутской области впервые. Они также напоминали: районный суд признал, что Пуляев совершил действия, влекущие нарушения прав и свобод человека и гражданина, и не принял мер по исполнению решения суда.

На пресс-конференции в Иркутске Сергей Левченко заявил, что не будет злоупотреблять правом отрешения глав муниципалитетов от должности, однако, считают эксперты, мэрам не понравился сам прецедент. «Ситуация указывает на обострение отношений между губернатором и мэрами, — заявил в интервью «Коммерсанту» политолог Юрий Пронин. — Увольнение Геннадия Пуляева встревожило мэров. В коридорах власти ходили слухи, что один из мэров может быть отрешен от должности, но назывался совсем другой претендент — мэр Братска Сергей Серебренников. Вставшие в конфронтацию к губернатору мэры будут стараться зарубить на корню прецедент отрешения от должности, добившись через суд признания его незаконным».

«В кулуарах активно обсуждают сложившуюся ситуацию, и можно сказать, что мэры ополчились на губернатора, — сказал в интервью ИА REGNUM политолог Анатолий Савостин. — Не понравилось случившееся и «Единой России», членом которой является Пуляев. Урезонить Левченко попытался и спикер Заксобрания Сергей Брилка, назвавший увольнение мэра Вихоревки незаконным. Думаю, после относительного затишья в Иркутской области политическая ситуация вновь обострится».

Читайте также: Иркутский бунт: главы территорий отказались обсуждать повестку губернатора

Добавим, это не первый конфликт губернатора-коммуниста Сергея Левченко с градоначальниками и руководителями муниципалитетов. Так, в августе прошлого года совет Ассоциации муниципальных образований Иркутской области отказался участвовать в работе Регионального совета: главы муниципалитетов в открытом обращении на имя Левченко указали последнему, что включенные по его инициативе в повестку вопросы являются «не самыми актуальными». Руководители местных органов власти предложили перенести заседание Регионального совета на «ближайшее время» и включить в повестку дня «куда более значимые» для муниципалитетов вопросы. Сергей Левченко в ответ обвинил глав муниципалитетов в неготовности отчитаться о своей работе.