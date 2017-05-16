Чебоксары, 16 мая, 2017, 14:09 — ИА Регнум. Главным событием недели стал День Победы, который с каждым годом собирает всё больше жителей, становясь «всенародно любимым праздником» не только для ветеранов, но и жителей всех возрастов. По данным властей, в этом году в Чувашии состоялось 232 массовых мероприятия, в них приняли участие 129 тыс. человек. В том числе к «Бессмертному полку», который прошёл по всей Чувашии, присоединились 59 тыс. человек — из них 25 тыс. чебоксарцев. Организаторы констатируют, что несмотря на холодную и дождливую погоду, в Чувашии «был поставлен рекорд по количеству участников акции, ни старики, ни дети не сошли с маршрута».

9 мая 2017 года в Чебоксарах. Перед началом парада

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Праздник прошёл со слезами на глазах. Это были не только слёзы радости: ветераны со слезами вспоминали, какой ценой досталась победа, а некоторые — от обиды за то, как к ним относятся сегодня. Один из мужчин, труженик тыла, расплакавшись и попросив не называть его имени, перед началом парада в Чебоксарах пожаловался на маленькую пенсию и на то, что не может продать на главном рынке в городе выращенные им в своём домохозяйстве продукты. О чём он говорил в прошлом году и главе Чувашии Михаилу Игнатьеву, который пообещал разобраться.

В федеральную повестку попал инцидент с 98-летним ветераном войны Алексеем Яковлевым, который был в танковых войсках, дошёл до Берлина и воевал в Японии. Его попросили выступить 9 мая в торжественном митинге на параде Победы в Чебоксарах, заручившись согласием фронтовика. Однако накануне праздника произошла замена — микрофон доверили руководителю ветеранской организации одного из заводов. Алексей Яковлев расстроился, и 9 мая слёг. История быстро распространилась в социальных сетях, тему подхватили федеральные издания.

В управлении культуры мэрии Чебоксар поясняют, что действовали из лучших побуждений, беспокоясь за здоровье ветерана, который только что вернулся из Москвы. И хотя накануне на репетиции парада в Чебоксарах он держался мужественно, но «было видно, что ему трудно находиться на сцене продолжительное время». С учётом холодной погоды организаторы решили не рисковать здоровьем ветерана, полагая, что это «решение не вызывает обиды и недовольства». Чиновники извинились перед ветераном и его семьей за недоразумение и недопонимание, хотя и сделали это довольно специфически: через малоизвестное издание. Активисты организовали для ветерана отдельное мероприятие, чтобы поддержать его боевой дух и компенсировать пропущенный парад.

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Новые старые кадры

На сессии Госсовета в Чувашии решали кадровые вопросы. Самой большой неожиданностью для многих стало выдвижение экс-главы ГИБДД республики Владимира Ежеева на должность уполномоченного по правам человека. Напомним, Ежеев ранее работал начальником Госавтоинспекции Чувашии (2008−2011 годы), затем — заместителем директора дирекции в государственной корпорации «Олимпстрой» (2011−2014 годы), которую возглавлял бывший премьер-министр Чувашии Сергей Гапликов (ныне глава Коми). После окончания олимпийской стройки и ликвидации «Олимпстроя» трудился заместителем директора ФГУП «Ведомственная охрана» Минсельхоза РФ, которое на тот момент возглавлял Николай Федоров, первый президент Чувашии, ныне — первый вице-спикер Совета Федерации. Его сын, Алдексей Ежеев, возглавляет Росгвардию по Чувашии.

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Отметим, что в настоящее время остаётся вакантной должность бизнес-омбудсмена Чувашии. Среди кандидатов называют бывшего премьера Чувашии, ныне вице-президента концерна «Тракторные заводы», президента «Агромашхолдинга Наталию Партасову.

В новом созыве парламента из сессии в сессию поднимается вопрос об оплачиваемых местах зампредседателей комитета Госсовета. Либерал-демократы через полгода работы Госсовета передумали и выдвинули на зарплатную должность вместо Сергея Белобаева, который добровольно отказался от поста, Константина Степанова. Последний недавно занял освободившееся место во фракции, покинув горсобрание Чебоксар.

На освободившуюся оплачиваемую должность также претендовал главный оппозиционер Чувашии, лидер фракции справороссов Игорь Моляков, но профильный комитет снова поддержал не его. Напомним, коммунисты и справороссы, недовольные распределением портфелей, подали в суд. Уже есть судебные решения. В апреле 2017 года Ленинский районный суд Чебоксар признал незаконным назначение справоросса Сергея Семенова заместителем председателя комитета по экономической политике без его согласия.

«Как бы некоторым не хотелось, мнение ангажированных исполнительной властью большинства депутатов и реакционный регламент Госсовета Чувашии пока не могут «перевесить» Конституцию Российской Федерации. Судебная тяжба с парламентом будет продолжена, поскольку нарушаются права избирателей Чувашии», — заверяет юрист Игорь Михайлов.

Примечательно, что попытки приструнить неутомимого буяна предприняло правительство Чувашии, обидевшись на заявление Молякова о якобы «разворованных» миллиардах по программе переселения из аварийного жилья. Обвинение прозвучало на прошлой сессии в ходе отчёта главы Чувашии Михаила Игнатьева. Госсовет осудил и назначил принести публичные извинения.

Пятая часть долгов по зарплате в ПФО — в Чувашии

Долги по зарплате в Чувашии возросли более чем в 4 раза и достигли 69,5 млн рублей. Такие данные в мае опубликовал по итогам марта Росстат, в то время как чувашские власти и органы статистики молчат уже несколько месяцев. По данным федерального ведомства, в структуре задолженности долги по организациям, находящимся в процессе конкурсного производства, в Чувашии составили 14,8 млн рублей. Это на 283 тыс. рублей больше, чем было на начало марта.

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Задолженность по зарплате в Чувашии — максимальная среди регионов Приволжского федерального округа: на республику приходится 22% всего объёма задолженности в ПФО (из 303,4 млн рублей). Напомним, в Чувашии наиболее тяжёлая ситуация с задолженностью по зарплате сложилась на государственном унитарном предприятии «Чувашавтотранс», водители которого уже дважды бастовали. В связи с длительной невыплатой зарплаты на предприятии возбуждено уголовное дело. В феврале власти заявляли, что задолженность по заработной плате перед работниками предприятия за четыре месяца превышает 65 млн рублей. Глава Минтруда Максим Топилин поставил перед чувашским правительством задачу погасить долги до 1 июня.

Отметим, что на Госсовете из сессии в сессию блокируются попытки оппозиции в адрес регионального правительства проинформировать депутатов о ситуации на «Чувашавтотрансе».

Почему у министров высокая зарплата

Если о причинах роста задолженности по заработной плате в Чувашии можно только предполагать, основываясь на данных статистики, то о «высокой зарплате» министров стало понятно из объяснений вице-премьера — министра финансов республики Светланы Енилиной. Она сообщила депутатам, «с чем связано повышение зарплаты министрам», когда в целом в Чувашии «тяжёлая ситуация».

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«Повышения заработной платы министров не было. Заработная плата как была в 2015 году, также она была сформирована в 2016 году. В целом получение, так скажем, доходов министров — наверное, о доходах вы говорите, — связано с разными вещами. Например, министры могли получить компенсацию за неиспользованный отпуск, они могли получить иные доходы, они могли и заниматься предпринимательской… — Светлана Енилина прикусила язык и тут же поправилась, — преподавательской деятельностью. Они могли продать имущество, имеющееся у них, и т.д. То есть это разные причины роста доходов министров. В том числе может быть и выплата другого характера, предусмотренного законодательством».

Рейтинг доходов министров

На официальном портале органов власти опубликованы сведения о доходах членов чувашского правительства. Больше всего в 2016 году заработал глава Чувашии Михаил Игнатьев: в общей сложности его доход составил 4,164 млн рублей, что на 334 тыс. рублей (или на 8,7%) больше, чем было в 2015 году. Из них заработок по основному месту работы превысил в прошлом году 3,739 млн рублей, что на 251 тыс. рублей (или на 7,2%) больше по сравнению с 2015 годом.

Кто кого богаче: рейтинг доходов чувашских чиновников

Из членов регионального правительства больше всех заработал премьер Иван Моторин: его заработок по основному месту работы достиг почти 3,45 млн рублей, что на 465 тыс. рублей больше, чем было в 2015-м (рост на 15,6%). На втором месте по уровню задекларированного дохода — глава ЦИК Чувашии Александр Цветков, заработавший 3,32 млн рублей, что на 826 тыс. рублей больше к уровню 2015 года (или на 33,2%), ещё 184 тыс. рублей «иного дохода». Тройку лидеров самых богатых чиновников замыкает руководитель администрации главы Чувашии Юрий Васильев с 3,1 млн рублей доходов, в то время как в 2015 году он заработал 2,706 млн рублей (рост на 386 тыс. рублей, или на 14,3%).

Напомним, в 2016 году в Чувашии среднемесячная заработная плата в целом по экономике (без субъектов малого предпринимательства) составила 24,9 тыс. рублей, увеличившись по сравнению с 2015 годом на 7%.

«Куда уходят деньги?»

Между тем, на заседании регионального правительства искали виновных в росте долгов за энергоресурсы. По данным Минстроя, на конец отопительного периода 2016−2017 годов задолженность организаций ЖКХ за потребленные топливно-энергетические ресурсы составила 3,83 млрд рублей, что на 15% больше по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Из них долги за потребленный природный газ составляют 1,449 млрд рублей (в том числе по договорам поставки газа для муниципальных нужд — 1,133 млрд рублей, на собственные нужды — 316 млн рублей), за электрическую энергию — 680 млн рублей, за тепловую энергию — 1,701 млрд рублей.

Кто виноват: в Чувашии долги за энергоресурсы «приближаются к 4 миллиардам»

«Уже к 4 млрд приближаемся. Население оплачивает, бюджетные учреждения оплачивают. Куда уходят деньги?» — вопрошал глава региона Михаил Игнатьев, поручив подключать силовые структуры.

Ляпы недели

Из политиков на неделе отличился главный единоросс Чувашии, вице-спикер Госсовета Николай Малов. На сессии парламента он пообещал помочь коллеге стать «добровольным пожарником». На что спикер Валерий Филимонов улыбнулся, по-доброму хохотнул и тактично его поправил на «пожарным», но коллега юмора не понял. Напомним, по иронии судьбы ранее Малову приходилось поправлять главу республики Михаила Игнатьева, который призывал «поджечь товарищей», — вероятно, пример первого лица региона оказался заразительным.

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Не меньше удивило и повергло в шок электронное письмо одного из директоров республиканских учреждений культуры, направленное руководителям муниципалитетов. Автор письма просит в рамках Дня Победы «организовать участие ветеранов ВОВ и дружинников тыла» в одном из праздничных мероприятий, а также ниже предлагает форму таблицы для указания списка ветеранов и «дружинников тыла».