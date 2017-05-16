Тутаев, Ярославская область, 16 мая, 2017, 13:02 — ИА Регнум. В Ярославской области депутаты Муниципального совета городского поселения Тутаев Елены Сапегина и Елена Кмицикевич объявили сбор средств на памятник трем святым — Роману, Борису и Глебу, имена которых увековечены в историческом названии города — Романов-Борисоглебск. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили авторы идеи.

ИА REGNUM Тутаев

Город был образован слиянием двух городов, расположенных на двух берегах Волги: Романова и Борисоглебска. Местная традиция связывает название «Романов» с именем святого князя Романа Угличского. Борисоглебск (изначально Борисоглебская слобода) обязан своему названию святым князьям Борису и Глебу.

«Идея поставить памятник трем святым родилась у протоиерея Василия Мозякова, настоятеля Воскресенского собора. Мы ее поддержали и обсудили с депутатом Николаем Шуваловым, которые является одним из владельцев колокололитейного завода. Он взялся изготовить этот памятник», — сказала корреспонденту ИА REGNUM депутат Елена Сапегина.

Решение о том, чтобы начать сбор средств на создание памятника авторы инициативы приняли 15 мая, в день памяти святых Бориса и Глеба, а на следующий день объявили об этом официально.

«Мы еще не знаем, из чего будет сделан памятник — чугун, сталь или бронза, все зависит от собранных средств. Как будет выглядеть памятник — тоже пока не знаем. Вполне возможность, что объявим открытый конкурс», — сказали авторы идеи.

Инициаторы подчеркивают, что идея установки памятника аполитична, никак не связана со спорами о переименовании города и предстоящим в единый день голосования опросом о том, как называться городу — Тутаев или Романов-Борисоглебск.