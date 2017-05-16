Санкт-Петербург, 16 мая, 2017, 13:54 — ИА Регнум. Торжественная церемония спуска на воду судна связи «Иван Хурс» состоялась сегодня, 16 мая, на «Северной верфи» в Санкт-Петербурге, передает корреспондент ИА REGNUM. Разведывательный корабль поступит в распоряжение Черноморского флота в ноябре 2017 года.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Корабль

Судно связи «Иван Хурс» предназначено для обеспечения связи, управления флотом, решения специальных задач. Спроектировало судно ПАО «ЦКБ «Айсберг». У судна значительно улучшены экономичность и эксплуатационные характеристики корабельной энергетики, внедрена автоматизация управления техническими средствами и вооружением.

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Водоизмещение судна связи «Иван Хурс» — 4 тыс. тонн, длина 95 метров, ширина 16 метров, скорость 16 узлов, дальность плавания 8 тыс. морских миль, экипаж 131 человек.

Начальник управления кораблестроением ВМФ РФ Владимир Тряпичников от имени главкома ВМФ Владимира Коралёва поздравил собравшихся со знаменательным событием. По его словам, предполагается, что судно поступит в распоряжение Черноморского флота в ноябре этого года.

«Судно предназначено для обеспечения связи между различными группировками флота. Аппаратура наисовременнейшая, будет выполнять широкий спектр задач», — добавил Тряпичников.

«Еще пройдут швартовые и ходовые испытания. Думаю, что к ноябрю месяцу корабль вступит в строй», — сказал гендиректор «Северной верфи» Игорь Пономарев.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Фото напамять

Отметим, судно названо в честь вице-адмирала Ивана Кузьмича Хурса, внесшего выдающийся вклад в создание и развитие постоянно действующей разведки ВМФ СССР. На церемонии спуска на воду корабля присутствовали дочь, внуки и правнук Ивана Хурса.

Как рассказала дочь Ивана Кузьмича Хурса Галина Ивановна Дробот, будучи курсантом третьего курса Черноморского училища ее отец испытал всю тяжесть войны. Он служил на легендарном эсминце «Ташкент», восемь лет служил на кораблях Черноморского и Тихоокеанского флотов, участвовал в Японской войне.

«Особенно радостно, что его имя возвращается на действующий флот. Были годы, когда служба на Военно-морском флоте не была престижной: старые корабли списывались, а новых выпускали мало. Он был уверен, что все наладится. Так оно и случилось», — сказала дочь вице-адмирала.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Трап

Как отметил Тряпичников, «Северной верфи» предстоит выполнить ещё много заказав, включая фрегат «Горшков» и судно тылового обеспечения «Эльбрус».

ПАО Судостроительный завод «Северная верфь» в настоящее время имеет заказы на постройку серии фрегатов и корветов, а также судов различного назначения. Флагманское судно этого же проекта 18 280 — «Юрий Иванов» — было передано заказчику в 2014 году.

Предполагается, что «Иван Хурс» заменит разведывательный корабль «Лиман», затонувший 27 апреля вблизи Босфора при столкновении с судном «Ашот-7».