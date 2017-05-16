Москва, 16 мая, 2017, 12:34 — ИА Регнум. Указ президента Украины Петра Порошенко в первую очередь наносит вред жителям Украины, среди которых более 13 млн заходят в соцсеть «Вконтакте» ежедневно, более 5 млн — в «Одноклассники». Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 мая, об этом заявил глава комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин («Единая Россия»).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мова

«Вместо заявленного курса на следование европейским ценностям свободы и демократии налицо попытка построить даже не виртуальные границы, а настоящий забор с колючей проволокой с целью создания на территории Украины информационно изолированного концлагеря», — сказал Левин.

В условиях сокращения официальных российско-украинских контактов социальные сети оставались площадкой для диалога людей из двух стран, давали возможность высказаться по волнующим их вопросам, отметил депутат. «Теперь же украинские власти в одностороннем порядке приняли решение фактически лишить своих граждан свободного общения», — указал он.

Препятствуя работе российских социальных сетей, они ограничивают в общении своих граждан, пользовавшихся ими, говорит Левин.

«Видимо, следующим шагом будет запрет популярных мессенджеров What’sapp, Viber и продуктов Google, среди создателей которых есть выходцы из России», — считает он.

«Стремление президента Украины ограничить российские социальные медиа, давно ставшие средством обмена семейными новостями и фотографиями между украинскими гражданами, должно отрезвляюще подействовать не только на жителей соседней страны, но и те государства, которые продолжают настаивать, что на Украине происходит процесс демократизации и обретения национального достоинства. Дальнейшее развитие этой тенденции не исключает появление «великого украинского файервола», — заключил глава комитета.

Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о введении санкций против социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также компаний Mail.ru, Яндекс и их сервисов. Об этом сообщила пресс-служба президента.