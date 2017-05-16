Порошенко выстроит «великий украинский файервол»
Москва, 16 мая, 2017, 12:34 — ИА Регнум. Указ президента Украины Петра Порошенко в первую очередь наносит вред жителям Украины, среди которых более 13 млн заходят в соцсеть «Вконтакте» ежедневно, более 5 млн — в «Одноклассники». Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 мая, об этом заявил глава комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин («Единая Россия»).
«Вместо заявленного курса на следование европейским ценностям свободы и демократии налицо попытка построить даже не виртуальные границы, а настоящий забор с колючей проволокой с целью создания на территории Украины информационно изолированного концлагеря», — сказал Левин.
В условиях сокращения официальных российско-украинских контактов социальные сети оставались площадкой для диалога людей из двух стран, давали возможность высказаться по волнующим их вопросам, отметил депутат. «Теперь же украинские власти в одностороннем порядке приняли решение фактически лишить своих граждан свободного общения», — указал он.
Препятствуя работе российских социальных сетей, они ограничивают в общении своих граждан, пользовавшихся ими, говорит Левин.
«Видимо, следующим шагом будет запрет популярных мессенджеров What’sapp, Viber и продуктов Google, среди создателей которых есть выходцы из России», — считает он.
«Стремление президента Украины ограничить российские социальные медиа, давно ставшие средством обмена семейными новостями и фотографиями между украинскими гражданами, должно отрезвляюще подействовать не только на жителей соседней страны, но и те государства, которые продолжают настаивать, что на Украине происходит процесс демократизации и обретения национального достоинства. Дальнейшее развитие этой тенденции не исключает появление «великого украинского файервола», — заключил глава комитета.
Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о введении санкций против социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также компаний Mail.ru, Яндекс и их сервисов. Об этом сообщила пресс-служба президента.