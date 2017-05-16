Севастополь, 16 мая, 2017, 12:22 — ИА Регнум. В Севастополе Законодательное собрание оказалось в правовом тупике. Кандидат на должность бизнес-омбудсмена Иван Комелов на заседании отказался от назначения до голосования. Причиной самоотзыва он назвал критическую политическую обстановку в Севастополе, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Константин Коровин. Севастополь вечером. 1915

«Я принял решение отозвать свою кандидатуру», — заявил Комелов.

С его точки зрения, «общественно-политическая ситуация, сложившаяся в городе Севастополе в преддверии выборов губернатора, является критической». В качестве примера он привел положение в Общественной палате Севастополя и конфликт из-за утверждения Генерального плана Севастополя.

«В этой ситуации институт уполномоченного по правам предпринимателей может стать и фактически уже является еще одной темой для спекуляций и разного рода недостоверной информации», — сказал кандидат.

Комелов заявил, что только после выборов губернатора в сентябре «станет понятен вектор развития города и правила работы бизнеса», что позволит провести конкурентные выборы уполномоченного.

Добавим, что на должность уполномоченного по защите прав предпринимателей в Севастополе претендовали пять кандидатов. Однако только Комелов был рекомендован уполномоченным при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борисом Титовым.

Процедура с самоотзывом не прописана региональным законом. Депутат Борис Колесников предложил проголосовать за кандидатуру Комелова: «В случае его избрания у него будет выбор — отказаться на законных основаниях». Однако это предложение не было поддержано большинством парламентариев.

Уполномоченный по правам предпринимателей Титов является лидером российской либеральной Партии роста. Комелов является беспартийным, на пост выдвигался от местного отделенияобщественной организации«Деловая Россия».

Также сообщалось, что в адрес ЗС поступило исковое заявление от «Ассоциации малого и среднего предпринимательства Союза предпринимателей Севастополя». Заявитель просит суд запретить рассматривать вопрос о назначении бизнес-омбудсмена. Представители ассоциации выступают категорически против кандидатуры Комелова.

Закон об уполномоченном по защите предпринимателей Севастополя был принят в июле 2015 года. С тех пор прошло уже два с половиной года, но омбудсмен так не избран.

Комелов — председатель городской общественной организации «Золотое сечение». В биографии общественника — работа руководителем Севастопольского отделения общественной организации «Украинский выбор», председателем городской организации политической партии «Фронт Змiн» экс-премьер министра Украины Арсения Яценюка, заместителем председателя городской организации Либерально-демократической партии Украины и другие.