Москва, 16 мая, 2017, 11:59 — ИА Регнум. Текущая неделя на нефтяном рынке началась с заметного роста. Импульс движению наверх придало появление новости о том, что Россия и Саудовская Аравия готовы продлить сделку об ограничении объемов добычи до марта 2018 года, то есть на 9 месяцев вместо 6 месяцев как планировалось ранее. Такое заявление сделал министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих на встрече с главой Минэнерго России Александром Новаком, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

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«Сам же Новак сказал, что не исключает присоединения новых стран к соглашению и не видит причин для выхода государств из этих договоренностей на текущем этапе. По его словам Минэнерго предварительно уже обсудило с российскими нефтяными компаниями предложение о продлении венского соглашения на 9 месяцев», — пояснил эксперт.

«Министры договорились до 24 мая провести консультации со странами-участниками договоренностей и прочими производителями с целью достижения консенсуса по поводу 9-месячного продления. Также они выразили оптимизм, что более широкий круг стран оценит положительный эффект от стабилизации нефтяных котировок и присоединится к договору», — отметил Капустянский.

«На этом фоне нефть марки Brent продолжает рост. Технически первой целью будет пробой 50-дневной скользящей средней на уровне 52,50 долларов за баррель. Среднесрочное сопротивление находится на отметке 57 долларов за баррель», — полагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 мая мировые цены на нефть продолжают расти. Стоимость нефти марки Brent выросла на 0,23%, до $51,94 за баррель. Цена на нефть марки WTI увеличивалась на 0,25% — до $48,97.

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