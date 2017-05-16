Киев, 16 мая, 2017, 11:45 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Донбассе зафиксировано ведение боевых действий с применением артиллерии калибра 122 мм, танков, минометов, БМП, БТР, гранатометов и стрелкового оружия. Об этом 16 мая сообщают пресс-службы Народной милиции (НМ) ЛНР, Народной милиции ДНР и спикер штаба АТО, подполковник ВСУ Антон Миронович, передает ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

Так, по данным Народной милиции ДНР, 15 мая Вооруженные силы Украины обстреляли позиции ДНР в 17 населенных пунктах, информирует пресс-служба Совмина ДНР.

«В поселке Крутая Балка города Ясиноватая в результате обстрела со стороны украинских силовиков вчера, 15 мая, сгорел жилой дом по улице Победы», — говорится в сообщении.

В то же время пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям ДНР сообщает, что вчера в Центрально-Городском районе Горловки (ДНР), по улице Комсомольской, произошел пожар в торговых павильонах, которому присвоена повышенная категория.

«Пожаром повреждено перекрытие над 8 торговыми павильонами общей площадью 190 кв. м, пластиковая обшивка стен общей площадью 536 кв. м, промышленные и продовольственные товары. Причина пожара и материальный ущерб устанавливаются. От МЧС ДНР привлекалось: 5 единиц техники, 22 человека личного состава», — отмечается в материале.

Народная милиция ЛНР информирует, что вчера украинские войска четыре раза обстреляли их позиции в Первомайске, Донецком, Молодежном и Сокольниках. При этом ВСУ вели огонь из 82-мм минометов, станковых противотанковых гранатометов и автоматических станковых гранатометов.

В свою очередь, спикер штаба АТО Миронович заявил, что в Донбассе сохраняется напряженная обстановка.

«На протяжении прошедших суток двое военнослужащих ВС Украины получили ранения… Всего в течение минувших суток противник 37 раз открывал огонь по позициям украинских защитников вдоль всей линии разграничения», — сказал Миронович.

Он сообщил, что на Приморском направлении зафиксировано 12 вражеских обстрелов. Здесь основные боевые действия шли в районе с. Широкино.

«Недалеко от Гнутово они (войска ДНР) били из автоматических станковых гранатометов. А на участке линии разграничения, расположенной ближе к «временно оккупированному» Донецку, противник вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов по нашим позициям вблизи Красногоровки и Новомихайловки», — уточнил Миронович.

По его словам, на Донецком направлении напряженная обстановка сохраняется в районе Авдеевки, где позиции ВСУ подверглись обстрелам из 82-мм минометов, вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия. Из таких же средств поражения войска ДНР «вчера вечером вели огонь по украинским позициям в районе Песок, Верхнеторецкого, Новгородского, Майорска и Зайцево».

Подполковник отметил, что на Луганском направлении зафиксировано 10 эпизодов применения ВС ЛНР оружия.

«К тому же, именно на этом направлении противник наиболее активно использовал артиллерийские системы калибра более 100 мм… били из 120-мм минометов (минометов) по нашим опорным пунктам вблизи Новозвановки, Новоалександровки и Троицкого», — добавил Миронович.

Он также проинформировал, что войска ЛНР обстреляли украинские позиции в районе Троицкого «из ствольной артиллерии калибра 122 мм».

В то же время «Военное телевидение Украины» отмечает, что под Донецком войскам ДНР удалось на 400 м продвинуться вглубь «серой зоны». Активизацию ВС ДНР связывают с наступлением хорошей погоды.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 мая заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что командование ВСУ во избежание конфликтов между солдатами западных и восточных регионов страны решило вывести из зоны боевых действий уроженцев бывших Донецкой и Луганской, а также Днепропетровской областей.

«Штабом АТО подготовлено указание командующего, в котором предписано: «…в целях исключения случаев неуставных взаимоотношений между военнослужащими из западных и восточных областей Украины подготовить и представить на утверждение списки военнослужащих, призванных из Днепропетровской, Луганской и Донецких областей, для последующего вывода их из зоны «антитеррористической операции»… Представители националистических движений в воинских частях ВСУ продолжают ущемлять права выходцев из «восточных областей Украины» среди своих сослуживцев, доводя их до самоубийств или самовольного оставления частей», — сказал Басурин.

Напомним, 21 сентября 2016 года в Минске участники Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе подписали Рамочное соглашение о разведении сил и средств в Донбассе. В соответствии с договором 1 и 7 октября подразделения ВСУ, ДНР и ЛНР провели отвод сил и средств в районах Золотого (под контролем ВСУ) и Петровского (ДНР). У Станицы Луганской (под контролем ВСУ) противоборствующие стороны сорвали процесс разведения войск. 18 февраля 2017 года в Мюнхене прошла встреча министров иностранных дел Украины, Германии, Франции и России на которой дипломаты обсудили вопросы прекращения огня и вывода тяжелого вооружения из Донбасса.

Кроме того, генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер заявил о планах увеличить до 20 количество зон разведения украинских войск и армий ДНР/ЛНР вдоль линии соприкосновения в Донбассе. В марте-апреле 2017 года в Минске участники Трехсторонней контактной группы согласовали установление режимов тишины с 1 и 13 апреля. Также стороны договорились отвести вооружения от Станицы Луганской и активизировать процесс обмена пленными.